Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Jaws
Jaws Awards
Awards and nominations of Jaws 1975
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Soundtrack
Posters
Awards
Trailers
Similar
Quotes
Academy Awards, USA 1976
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Sound
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Golden Globes, USA 1976
Best Original Score
Winner
Best Motion Picture - Drama
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1976
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
Best Film
Nominee
Best Actor
Nominee
Best Direction
Nominee
Best Sound Track
Nominee
Best Sound Track
Nominee
Best Film Editing
Nominee
Best Screenplay
Nominee
Now Playing
New Releases
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Black Phone 2
2025, USA, Horror
Eye for an Eye
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree