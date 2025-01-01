Menu
Awards and nominations of Jaws 1975

Academy Awards, USA 1976 Academy Awards, USA 1976
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Sound
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Golden Globes, USA 1976 Golden Globes, USA 1976
Best Original Score
Winner
Best Motion Picture - Drama
Nominee
 Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1976 BAFTA Awards 1976
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
Best Film
Nominee
 Best Actor
Nominee
 Best Direction
Nominee
 Best Sound Track
Nominee
 Best Film Editing
Nominee
 Best Screenplay
Nominee
