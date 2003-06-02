Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kid's Story
Poster of Kid's Story
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Kid's Story

Kid's Story

Kid's Story 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 15 minutes
Production year 2003
World premiere 2 June 2003
Release date
2 June 2003 Russia 16+
2 June 2003 Kazakhstan
2 June 2003 Ukraine
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $416
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Silver Pictures
Also known as
The Animatrix, Animatrix, Matriculated, Program, A második reneszánsz 1. rész, A második reneszánsz 2. rész, A Program, Akharin parvaz e Osiris, Animatorikkusu, Animatrica, Animátrix, Animatrix: A História Antes de Matrix, Animátrix: A második reneszánsz 1. rész, Animátrix: A második reneszánsz 2. rész, Animátrix: A Program, Animátrix: Az emberi mátrix, Animátrix: Az Osiris utolsó útja, Animatrix: Bir Dedektif Hikayesi, Animatrix: Çocuğun Öyküsü, Animatrix: Der letzte Flug der Osiris, Animátrix: Detektívtörténet, Animatrix: Dünya Rekoru, Animatrix: El último vuelo de Osiris, Animátrix: Hiba a rendszerben, Animatrix: İkinci Rönesans Bölüm 1, Animatrix: İkinci Rönesans Bölüm 2, Animátrix: Kölyök története, Animatrix: Mezuniyet, Animatrix: Osiris'in Son Uçuşu, Animatrix: Ötesi, Animatrix: Program, Animatrix: Ultimul zbor al lui Osiris, Animátrix: Világrekord, Au-delà, Binh Đoàn Ma Trận, Dekkari, Dernier vol de l'Osiris, Drugie odrodzenie, część I, Drugie odrodzenie, część II, Final Flight of the Osiris, Historia ucznia, I teleftaia ptisi tou Osiri, Il secondo rinascimento - parte I, Il secondo rinascimento - parte II, Käännynnäinen, Kid's Story, L'histoire de kid, L'ultimo volo della Osiris, La seconde renaissance partie I, La seconde renaissance partie II, Le dernier vol de l'Osiris, Maailmanennätys, Matriculé, Nawiedzony dom, Ohjelma, Opowieść detektywa, Osiriksen viimeinen lento, Ostatni lot Ozyrysa, Pojan tarina, Programme, Rajatila, Record du monde, Rekord świata, Storia di un ragazzo, The Animatrix: A Detective Story, The Animatrix: Beyond, The Animatrix: Final Flight of the Osiris, The Animatrix: Kid's Story, The Animatrix: Matriculated, The Animatrix: Program, The Animatrix: The Second Renaissance Part 1, The Animatrix: The Second Renaissance Part 2, The Animatrix: The Second Renaissance Part I, The Animatrix: The Second Renaissance Part II, The Animatrix: World Record, Toinen renessanssi, osa I, Toinen renessanssi, osa II, Une histoire de détective, World Record, Zniewolony, Η τελευταία πτήση του Όσιρη, Аниматрикс, Аниматрица, Аниматрица: Второе возрождение - Часть 1, Аниматрица: Второе возрождение - Часть 2, Аниматрица: Детективная история, Аниматрица: За гранью, Аниматрица: История одного ребенка, Аниматрица: Мировой рекорд, Аниматрица: Посвященный, Аниматрица: Последний полет Осириса, Аниматрица: Программа, Аниматрицата, Аніматриця, Детективна історія, Друге відродження: Частина 1, Друге відродження: Частина 2, За межами, Зарахований, Історія дитини, Останній політ «Осіріса», Програма, Світовий рекорд, アニマトリックス, ディテクティブ・ストーリー, 世界紀錄, 二度文藝復興I, 二度文藝復興II, 偵探故事, 少年故事, 異度空間, 程式, 絕命飛行, 變節, 駭客任務立體動畫特集
Director
Shin'ichirô Watanabe
Cast
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss
John DeMita
Kevin Michael Richardson
Kevin Michael Richardson
James Arnold Taylor
James Arnold Taylor
Cast and Crew
Similar films for Kid's Story
The Matrix Revolutions 6.8
The Matrix Revolutions (2003)
The Animatrix 7.4
The Animatrix (2003)
The Clockwork Girl 5.8
The Clockwork Girl (2014)
The Matrix Resurrections 5.7
The Matrix Resurrections (2021)
Dead Space: Downfall 6.3
Dead Space: Downfall (2008)
The Matrix Reloaded 7.4
The Matrix Reloaded (2003)
Cowboy Bebop: Tengoku no tobira 7.9
Cowboy Bebop: Tengoku no tobira (2001)

Cartoon rating

7.6
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
No reviews
Write review
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more