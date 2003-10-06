Menu
Poster of Jesus
Poster of Jesus
6.1 IMDb Rating: 7.1
Jesus 18+
Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1979
World premiere 19 October 1979
Release date
6 October 2003 Russia
23 July 1998 Australia G
6 October 2003 Belarus
12 February 2004 Czechia
14 March 1986 Finland S
28 September 1984 Germany
13 December 1990 Hungary
6 October 2003 Kazakhstan
27 March 1980 Mexico A
9 April 1981 Portugal M/6
1 November 1985 Sweden 7
19 October 1979 USA
25 December 1989 USSR
6 October 2003 Ukraine
MPAA G
Budget $6,000,000
Production Inspirational Films, The Genesis Project, The Jesus Film Project
Also known as
Jesus, Jeesus, Jesús, Jésus, Jesús: el hombre que usted creía conocer, Jesus: Segundo o Evangelho de Lucas, Ježiš, Ježíš, Jézus, Le film de Jésus, The Jesus Film, The Jesus Movie, Word-for-Word, the Bible on Video: Gospel of Luke, Иисус, Исус, ジーザス（1979）
Director
John Krish
Peter Sykes
Cast
Brian Deacon
Cast and Crew
Film rating

6.1

6.1
10 votes
7.1 IMDb
Interesting facts

To date, the film has been rendered into more than 1,000 languages — including ten distinct sign-language versions — and a further 235 translations are currently under way, making it the most translated film in history.

