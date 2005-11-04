Cast
Petrus Andreas Christensen
Jim
Rosa Engebrigtsen Bye
Kari
Cast and Crew
Director
Arild Fröhlich
Writer
Endre Lund Eriksen
Composer
Kåre Vestrheim
Film details
Country
Norway
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2005
Online premiere
25 November 2021
World premiere
4 November 2005
Worldwide Gross
$1,600,657
Production
Paradox
Also known as
Pitbullterje, Ein Wachhund für Mama oder wie man aus einem Pudel einen Pitbull macht, Pitbull Terrier, Terje, de pitbull, Un ami qui en impose, Питбуль Терье