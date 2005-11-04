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Poster of Pitbullterje
6.1
Kinoafisha Films Pitbullterje
6.1

Pitbullterje

, 2005
Pitbullterje
Norway / Comedy, Family / 18+
Poster of Pitbullterje
6.1

Cast

Petrus Andreas Christensen
Jim
Jørgen Foss
Terje
Robert Lindahl Haug
Kurt
Vetle Næss
Roger
Charlotte Brode
Hanne
Rosa Engebrigtsen Bye
Kari
Kristin Skogheim
Mor
Atle Antonsen
Torstein
Andreas Cappelen
Berne
Nina Engelund
Butikkdame
Director Arild Fröhlich
Writer Endre Lund Eriksen
Composer Kåre Vestrheim
Cast and Crew

Film details

Country Norway
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2005
Online premiere 25 November 2021
World premiere 4 November 2005
Release date
4 November 2005 Norway
Worldwide Gross $1,600,657
Production Paradox
Also known as
Pitbullterje, Ein Wachhund für Mama oder wie man aus einem Pudel einen Pitbull macht, Pitbull Terrier, Terje, de pitbull, Un ami qui en impose, Питбуль Терье

Film rating

6.1
Rate 11 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
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