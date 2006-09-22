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Poster of Ernst Lubitsch in Berlin
6.2
Kinoafisha Films Ernst Lubitsch in Berlin
6.2

Ernst Lubitsch in Berlin

, 2006
Ernst Lubitsch in Berlin
Germany / Documentary, Biography / 18+
Poster of Ernst Lubitsch in Berlin
6.2

Cast

Nicola Lubitsch
Self
Tom Tykwer
Tom Tykwer
Self
Enno Patalas
Self
Michael Hanisch
Self
Hans Helmut Prinzler
Self
Jan-Christopher Horak
Self
Wolfgang Becker
Self
Dani Levy
Dani Levy
Self
Amanda Goodpaster
Self
Evy Bettelheim-Bentley
Self
Director Robert Fischer
Writer Robert Fischer
Composer Aljoscha Zimmermann
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
World premiere 22 September 2006
Release date
22 September 2006 Germany
Production Transit Film
Also known as
Ernst Lubitsch in Berlin - Von der Schönhauser Allee nach Hollywood, Ernst Lubitsch in Berlin: From Schönhauser Allee to Hollywood, Lubitsch en Berlín

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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