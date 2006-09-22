Cast
Hans Helmut Prinzler
Self
Jan-Christopher Horak
Self
Evy Bettelheim-Bentley
Self
Cast and Crew
Director
Robert Fischer
Writer
Robert Fischer
Composer
Aljoscha Zimmermann
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2006
World premiere
22 September 2006
Release date
|22 September 2006
|Germany
|
|
Production
Transit Film
Also known as
Ernst Lubitsch in Berlin - Von der Schönhauser Allee nach Hollywood, Ernst Lubitsch in Berlin: From Schönhauser Allee to Hollywood, Lubitsch en Berlín