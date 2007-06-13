Menu
Arca, El

Arca, El 18+
Country Spain / Argentina / Italy
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2007
Online premiere 1 May 2009
World premiere 13 June 2007
Release date
1 November 2007 Russia КароПрокат
1 November 2007 Belarus
13 June 2007 France
1 November 2007 Kazakhstan
17 November 2007 USA
1 November 2007 Ukraine
Worldwide Gross $6,837,093
Production Patagonik Film Group
Also known as
El arca, Furry Noah's Ark, Noah's Ark, A Arca de Noé, A Arca, Arca lui Noe, Arka Noego, Előttünk a vízözön, L'arca di noe, L'arche de Noë, Nuh'un Gemisi, Ноев Ковчег, Ноїв ковчег
Director
Juan Pablo Buscarini
Cast
Juan Carlos Mesa
Jorge Ariel Guinzburg
Mariana Fabbiani
Alejandro Fantino
Lalo Mir
Cartoon rating

5.7
Rate 13 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
