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Poster of Jan Dara
6.1
Kinoafisha Films Jan Dara
6.1

Jan Dara

, 2001
Jan Dara
Thailand / Drama / 18+
Poster of Jan Dara
6.1

Cast

Christy Chung
Khun Bunlueang
Santisuk Promsiri
Khun Luang
Wipawee Charoenpura
Aunt Waad
Eakarat Sarsukh
Jan at Age 20
Patharawarin Timkul
Khun Kaew
Suwinit Panjamawat
Jan at Age 15
Heen Sasithorn
Hyacinth
Nam-Nguen Boonnak
Mom Chom
Wanlapa Promnaul
Dara
Niwat Pibulsiri
Grandpa
Director Nonzee Nimibutr
Writer Nonzee Nimibutr, Sirapak Paoboonkerd, Utsana Phleungtham
Composer Chatchai Pongprapaphan, Pakawat Waiwitaya
Cast and Crew

Film details

Country Thailand
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2001
World premiere 28 September 2001
Release date
11 October 2001 Hong Kong
28 September 2001 Thailand
Worldwide Gross $1,144,132
Production Applause Pictures, Cinemasia
Also known as
Jan Dara, 晚孃, Jan Dara - L'oppio dei sensi, Jan Dara: I apoplanisi, Mẹ Kế, Obsesiones tormentosas, Месть Ян Дары, ジャンダラ, 晚娘, Evening maid

Film rating

6.1
Rate 16 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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