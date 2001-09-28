Cast
Christy Chung
Khun Bunlueang
Wipawee Charoenpura
Aunt Waad
Eakarat Sarsukh
Jan at Age 20
Patharawarin Timkul
Khun Kaew
Suwinit Panjamawat
Jan at Age 15
Nam-Nguen Boonnak
Mom Chom
Cast and Crew
Director
Nonzee Nimibutr
Writer
Nonzee Nimibutr, Sirapak Paoboonkerd, Utsana Phleungtham
Composer
Chatchai Pongprapaphan, Pakawat Waiwitaya
Film details
Country
Thailand
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2001
World premiere
28 September 2001
Release date
|11 October 2001
|Hong Kong
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|28 September 2001
|Thailand
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Worldwide Gross
$1,144,132
Production
Applause Pictures, Cinemasia
Also known as
Jan Dara, 晚孃, Jan Dara - L'oppio dei sensi, Jan Dara: I apoplanisi, Mẹ Kế, Obsesiones tormentosas, Месть Ян Дары, ジャンダラ, 晚娘, Evening maid