Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Genesis
6.3
Kinoafisha Films Genesis
6.3

Genesis

, 2004
Genesis
France, Italy / Documentary / 18+
Poster of Genesis
6.3

Cast

Sotigui Kouyaté
Le conteur
Sotigui Kouyaté
Le conteur
Director Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Writer Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Composer Bruno Coulais
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2004
Online premiere 14 October 2004
World premiere 26 September 2004
Release date
20 October 2004 France
26 September 2004 Germany
30 September 2005 Italy
13 January 2005 Netherlands
20 October 2004 USA
MPAA G
Budget €9,150,000
Worldwide Gross $3,139,313
Production Les Films Alain Sarde, Les Films de la Véranda, RAI Radiotelevisione Italiana
Also known as
Genesis, Генезис, Đấng Tạo Hóa, Génesis, Genesis - Tutte le storie hanno un inizio, Genezis, Yaradılış - Büyük sır, グレート・ビギン, Microcosmos 2 - Genesis, Genesis: Woher kommen wir?, Microcosmos - Genesis, Microcosmos 2, 微观世界2：基因狂想曲

Film rating

6.3
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 26 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Genesis

Microcosmos
Microcosmos Documentary
1996, France / Switzerland / Italy
7.0
Girl
Girl Drama
2018, France / Germany
7.0
Samsara
Samsara Documentary
2011, USA
7.0
Oceans
Oceans Drama, Documentary
2009, France / Switzerland / Spain / Monaco
7.0
4 Months, 3 Weeks and 2 Days
4 Months, 3 Weeks and 2 Days Drama
2007, Romania
7.0
The Child
The Child Romantic, Drama
2005, Belgium
6.0
Naqoyqatsi
Naqoyqatsi War, Documentary
2002, USA
6.0
Winged Migration
Winged Migration Documentary
2001, France / Italy / Germany / Spain / Switzerland
7.0
Baraka
Baraka Documentary, War
1992, USA
6.0
The Field of Enchantment
The Field of Enchantment Documentary, Fantasy
2011, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more