ProductionLes Films Alain Sarde, Les Films de la Véranda, RAI Radiotelevisione Italiana
Also known as
Genesis, Генезис, Đấng Tạo Hóa, Génesis, Genesis - Tutte le storie hanno un inizio, Genezis, Yaradılış - Büyük sır, グレート・ビギン, Microcosmos 2 - Genesis, Genesis: Woher kommen wir?, Microcosmos - Genesis, Microcosmos 2, 微观世界2：基因狂想曲
Film rating
6.3
Rate10 votes
7.1IMDb
Updated 26 December 2023
Stills
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