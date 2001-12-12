Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Winged Migration
7.7
Kinoafisha Films Winged Migration
7.7

Winged Migration

, 2001
Peuple migrateur, Le / Winged Migration
France, Italy, Germany, Spain, Switzerland / Documentary / 18+
Poster of Winged Migration
7.7

Cast

Jacques Perrin
Narrator
Philippe Labro
Narrator (English version)
Director Jacques Perrin
Writer Jacques Perrin, Stéphane Durand, Jean Dorst, Guy Jarry
Composer Bruno Coulais
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / Germany / Spain / Switzerland
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2001
Online premiere 10 July 2011
World premiere 12 December 2001
Release date
12 December 2001 Belgium AL
18 July 2002 Czechia U
12 December 2001 France
12 December 2001 Germany
15 November 2002 Italy
18 April 2003 USA
MPAA G
Budget 160,000,000 FRF
Worldwide Gross $34,128,314
Production Galatée Films, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma
Also known as
Le peuple migrateur, Winged Migration, The Travelling Birds, Alas de sobrevivencia, Aves Migratórias, Bevingad flyttning, Flyttfåglar, Fugle på rejse, Fugler i flukt, Il popolo migratore, Kuşlar kanatlı uygarlık, Makrokosmos, Makrokosmos: Podniebny taniec, Migração Alada, Migruojantys paukščiai, Những Cánh Chim Di Cư, Nómadas del viento, Nomaden der Lüfte, Nomaden der Lüfte - Das Geheimnis der Zugvögel, Poporul migrator, Siivekäs muutto, Taxidiarika poulia, The Travelling Birds: An Adventure in Flight, Tocando el cielo, Travelling Birds: An Adventure in Flight, Vándormadarak, Wataridori, Ταξιδιάρικα πουλιά, Птахи - мандрівний народ, Птицы, 迁徙的鸟, Птахи, Nomadas del viento, Nòmades del vent, Travelling Birds, 鵬程千萬里

Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Updated 12 November 2020
Listen to the
soundtrack Winged Migration
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more