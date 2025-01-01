Menu
Awards and nominations of An American in Paris 1951

Academy Awards, USA 1952 Academy Awards, USA 1952
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Production Design
Winner
Best Achievement in Production Design
Winner
Best Achievement in Cinematography
Winner
Best Achievement in Cinematography
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1952 Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Nominee
Golden Globes, USA 1952 Golden Globes, USA 1952
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Director
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
BAFTA Awards 1952 BAFTA Awards 1952
Best Film from any Source
Nominee
