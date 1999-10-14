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Poster of Nang Nak
6.8
Kinoafisha Films Nang Nak
6.8

Nang Nak

, 1999
Nang Nak
Thailand / Romantic, Mystery, Horror / 18+
Poster of Nang Nak
6.8

Cast

Intira Charoenpura
Nak
Winai Kraibutr
Mak
Manit Meekaewjaroen
Pramote Suksatit
Prik
Pracha Thawongfia
Phatchariya Nakbunchai
Dome Singmory
Somdej Toh
Chana Chusakul
Arnon Changsuwan
Sewaeng Thamthong
Bunsong Yueyangyuen
Yai Erb
Director Nonzee Nimibutr
Writer Wisit Sasanatieng
Composer Chatchai Pongprapaphan, Pakkawat Vaiyavit
Cast and Crew

Film details

Country Thailand
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1999
World premiere 14 October 1999
Release date
9 November 2006 France
6 April 2000 Hong Kong
4 November 2000 Indonesia
23 September 2003 Japan
3 November 2004 Philippines
14 October 1999 Singapore
25 July 2019 Thailand
Production Tai Entertainment
Also known as
Nang Nak, Nang Nak - Return from the Dead, Premonición, Vidas do Além, Любовь юной Нак, ナンナーク, 幽魂娜娜, 鬼妻, นางนาก

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Updated 12 November 2020
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