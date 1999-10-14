Cast
Bunsong Yueyangyuen
Yai Erb
Cast and Crew
Director
Nonzee Nimibutr
Writer
Wisit Sasanatieng
Composer
Chatchai Pongprapaphan, Pakkawat Vaiyavit
Film details
Country
Thailand
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1999
World premiere
14 October 1999
Release date
|9 November 2006
|France
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|6 April 2000
|Hong Kong
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|4 November 2000
|Indonesia
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|23 September 2003
|Japan
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|3 November 2004
|Philippines
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|14 October 1999
|Singapore
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|25 July 2019
|Thailand
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Production
Tai Entertainment
Also known as
Nang Nak, Nang Nak - Return from the Dead, Premonición, Vidas do Além, Любовь юной Нак, ナンナーク, 幽魂娜娜, 鬼妻, นางนาก