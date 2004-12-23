Cast
Pornchita Na Songkhla
Waew
Jarupus Pattamasiri
Jim-yai - Big Jim
Thienchai Jayasvasti Jr.
Willy
Russamee Thongsiripraisri
Sirikhwan
Panisara Arayaskul
Jim Dum aka Black Jim
Paweenut Pangnakorn
Pukky
Kasian Jarusomboon
Sophon
Cast and Crew
Director
Yongyoot Thongkongtoon
Writer
Sommai Lertulan, Yongyoot Thongkongtoon
Film details
Country
Thailand
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2004
World premiere
23 December 2004
Release date
|23 December 2004
|Thailand
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Worldwide Gross
$1,783,400
Also known as
Maid, Jaew, M.A.I.D.: Mission Almost Impossible Done