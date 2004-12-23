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Poster of MAID
5.8
Kinoafisha Films MAID
5.8

MAID

, 2004
MAID
Thailand / Comedy / 18+
Poster of MAID
5.8

Cast

Pornchita Na Songkhla
Waew
Jarupus Pattamasiri
Jim-yai - Big Jim
Jarunee Boonsake
Cat
Panalak Na Lumpang
Ae
Somlek Sakdikul
Prasert
Thienchai Jayasvasti Jr.
Willy
Russamee Thongsiripraisri
Sirikhwan
Panisara Arayaskul
Jim Dum aka Black Jim
Paweenut Pangnakorn
Pukky
Kasian Jarusomboon
Sophon
Director Yongyoot Thongkongtoon
Writer Sommai Lertulan, Yongyoot Thongkongtoon
Cast and Crew

Film details

Country Thailand
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2004
World premiere 23 December 2004
Release date
23 December 2004 Thailand
Worldwide Gross $1,783,400
Also known as
Maid, Jaew, M.A.I.D.: Mission Almost Impossible Done

Film rating

5.8
Rate 13 votes
5.6 IMDb
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Best Comedies 
Updated 29 September 2021
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