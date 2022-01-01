Телеканал DramaX

Dramax — один из самых популярных платных корейских кабельных телеканалов. Начал свое вещание в 2006 году. Круглосуточно транслирует последние мини-сериалы и оригинальные драмы. Среди известных проектов — дорама «Новый уровень».
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