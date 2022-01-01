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Прокатчик Беларусьфильм

О прокатчике

«Беларусьфильм» - является советской киностудией, которая была основана в 1924 году и долгие годы была известна, как «Белгоскино» и «Советская Беларусь». С 1996-го сменила название на Национальную киностудию «Беларусьфильм». В советское время активно занималась выпуском экранизаций произведений белорусских писателей, а также фильмов о войне и детских картин. Также на базе студии было выпушено свыше нескольких тысяч документальных, учебных и научно-популярных лент.

В постсоветское время на студии работало множество российских режиссёров, среди которых Никита Михалков, Пётр и Валерий Тодоровские и Дмитрий Астрахан. На базе «Беларусьфильм» действует документальная студия «Летопись», а также мультипликационная мастерская. Начиная с 1993 года киностудия участвует в большинстве ведущих мировых кинорынков и на международных кинофестивалях.

Среди фильмов, произведённых на студии, можно выделить такие, как «Ба-бу», «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Инсайт», «Одинокий остров», «Роль» и другие.

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