Кинофестивали
Сандэнс
Номинации
Номинаций кинофестиваля Сандэнс
Гран-при жюри
Документалистика
Драматургия
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматургия
Приз зрительских симпатий
NEXT
NEXT Представлено компанией Adobe
Документальный фильм
Документальный фильм США
Драматический фильм США
Драматургия
Короткометражные фильмы
Лучшее из следующего!
Мировое кино
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматургия
Фаворит фестиваля
Trailblazer Award
Trailblazer Award
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Премия продюсеров документальной литературы Amazon Studios
Премия продюсеров документальной литературы Amazon Studios
Награда продюсеров художественной литературы Amazon Studios
Награда продюсеров художественной литературы Amazon Studios
Премия Джонатана Оппенгейма за монтаж
Американский документальный фильм
Премия Авангард
Премия Авангард
Премия Горизонт
Начинающая женщина-режиссер
Награда «Любимец фестиваля»
Награда «Любимец фестиваля»
Специальный приз жюри документального кино США
Archival Storytelling
Art of Change
Sound
U.S. Documentary Special Jury Award
Влияние на изменения
Инновации в документальном повествовании
Кинопроизводство с социальным влиянием
Креативное Видение
Моральная срочность
Начинающий режиссер
Режиссерский прорыв
Свобода выражения
Эксперементирование в нон фикшн
Ясность видения
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema"
Cinematic Innovation
Craft
Freedom of Expression
World Cinema Documentary Special Jury Award
Верите Кинопроизводство
Влияние и изменения
Документальное ремесло
Креативное Видение
Креативное повествование
Нет границ
Превосходство в кинопроизводстве варите
Специальный приз жюри драматического искусства США
Breakthrough Performance
Авторское кино
Актерский ансамбль
Актерское мастерство
Ансамбль
Бескомпромиссное художественное видение
Достижения в актерском мастерстве
Креативное Видение
Лучший ансамбль
Неореализм
Творческое сотрудничество
Премия NEXT «Инноватор»
Премия NEXT «Инноватор»
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Новый рубеж
Мобильная виртуальная реальность
Новый рубеж
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Animation Directing
Актерский ансамбль
Актерское мастерство
Лучшая женская роль в короткометражном фильме
Монтаж
Режиссер, США
Режиссура
Режиссура, Международное
Сценарий
Особая награда жюри за драму "World Cinema"
Original Music
Writing
Актерское мастерство
Визионерское кинопроизводство
Инновационный дух
Креативное Видение
Лучшее представление
Лучший сценарий
Операторская работа
Оригинальность
Специальный приз жюри мирового кинематографа в области драматического кино
Приз жюри короткометражного фильма
Анимационный фильм
Документальный фильм
Международная художественная литература
Нон-фикшн
Специальный приз жюри
Художественная литература США
Приз жюри короткометражного кино
Лучший короткометражный фильм
Награда "Женщины в кино"
Женщины года в кино
Продюсерская премия «Красная Корона»
Продюсерская премия «Красная Корона»
Лучшее из следующих
Лучшее из следующих
Премия индийского производителя кистей
Премия индийского производителя кистей
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Лучший короткометражный фильм
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Приз жюри короткометражного фильма
Анимация
Международная фантастика
Нон-фикшн
Фантастика
Художественная литература США
Премия сценаристов
Документалистика
Мировое кино – драматическое
Награда за монтаж
Документальный фильм
Драматичный
Мировое кино - документальный фильм
Женщины в кино - награда "Все дороги" National Geographic
Женщины в кино - награда "Все дороги" National Geographic
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Премия латиноамериканского кино – почетное упоминание
Трофей кинематографистов
Документальный
Драматичный
Победитель киноконкурса «Дельта-летающие фильмы»
Победитель киноконкурса «Дельта-летающие фильмы»
Специальный приз жюри за короткометражное кино
Специальный приз жюри за короткометражное кино
Премия Инди-могола
Премия Инди-могола
Премия за монтаж документального фильма
Премия за монтаж документального фильма
Премия за короткометражное кино – особое признание
Премия за короткометражное кино – особое признание
Приз жюри онлайн-кинофестиваля
Анимация
Галерея новых форм
Короткая тема
Премия NHK – Почетное упоминание
Премия NHK – Почетное упоминание
Визионерская премия
Визионерская премия
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля
Анимация
Живое действие
Короткая тема
Новые формы
Приз зрителей онлайн-кинофестиваля
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Особое признание
Особое признание
Особое признание жюри
Документалистика
Драматичный
Драматичный (вне соревнований)
Короткометражное кино
Особое признание жюри
Почетное упоминание
Короткометражное кино
Латиноамериканское кино
Cinema 100/Международная премия Сандэнса
Cinema 100/Международная премия Сандэнса
Премия Уолдо Солта за сценарий
Драматический фильм США
Драматичный
Премия Уолдо Солта за сценарий
Специальный приз жюри
Документальный фильм
Драматичный
Короткометражное кино
Латиноамериканское кино
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматическое
Монтаж документального фильма
Специальный приз жюри
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Премия за короткометражное кино
Американская фантастика
Анимационный фильм
Документальный фильм
Международный
Национальный
Премия за короткометражное кино
Специальный приз жюри
Премия латиноамериканского кино
Лучший латиноамериканский фильм
Премия латиноамериканского кино
Премия за свободу слова
Премия за свободу слова
Награда за режиссуру
World Cinema, Documentary
World Cinema, Dramatic
Документалистика
Документальный фильм США
Драматический фильм США
Драматичный
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматургия
Премия за операторскую работу
Документалистика
Драматургия
Мировое кино - документальный фильм
Мировое кино – драматургия
Премия «Дань независимому видению»
Премия «Дань независимому видению»
Премия NHK
Премия NHK
