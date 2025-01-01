Меню
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Номинации
Номинаций кинофестиваля Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Лучший режиссер
Лучший режиссер
Почетная награда
Официальный отбор – лучший полнометражный фильм
Премия прессы
Премия прессы
Лучший спродюсированный сценарий
Лучший спродюсированный сценарий
Лучшая операторская работа
Лучшая операторская работа
Лучший полнометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
SIFFA
Лучший актер
Лучший короткометражный фильм
Лучший оригинальный сценарий
Президентская премия
Лучший фильм
Премия «Выбор народа»
Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Специальный диплом жюри
Лучшая актриса
Лучшая актриса
Специальный приз жюри
Лучшая музыка в художественном фильме
Специальная награда жюри
Специальный приз жюри
Приз ФИПРЕССИ
Приз ФИПРЕССИ
Соревнование
Гран При
Гран При
Лучший короткометражный фильм
Золотая роза
Золотая роза
Лучший актер
Лучший актер
