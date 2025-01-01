Меню
Премия Гильдии киноактеров США
Номинации
Номинаций премии Премия Гильдии киноактеров США
Премия Ральфа Моргана
Премия Ральфа Моргана
Премия за выдающиеся заслуги
Премия за выдающиеся заслуги
Актер
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Выдающееся исполнение актерского состава
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
