Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Номинации
Номинаций кинофестиваля Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Documentary Competition
Best Documentary
Panorama
Выбор критиков
Best Director
Best Film in Critics' Picks Competition
Special Jury Mention
Лучший фильм
Лучший художник-постановщик
Лучший художник-постановщик
Лучший оригинальный саундтрек
Лучший оригинальный саундтрек
Лучшая актриса
Лучшая актриса
Лучший продюсер Балтии по совместному производству
БАЛТИЙСКИЙ КОНКУРС
Приз зрительских симпатий HÕFF
Приз зрительских симпатий
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Первый конкурс полнометражных фильмов
Лучший сценарий
Best Script
Официальный отбор – конкурс
Лучший режиссер
Baltic Film Competition
Best Director
Critic's Picks Competition
First Feature Competition
Официальный отбор – конкурс
Премия за лучшую мужскую роль
Официальный отбор – конкурс
Премия за лучший художественный фильм стран Балтии
Балтийский киноконкурс
Премия за лучший художественный фильм стран Балтии
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Best First Feature Film Award
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Гран-при за лучший фильм
Гран-при за лучший фильм
Официальный отбор – конкурс
Упоминание жюри
Конкурс "Живое действие"
Конкурс анимационных работ
Короткометражный фильм "Живое действие"
Национальный конкурс
Премия DDA «В центре внимания»
Лауреат премии DDA "В центре внимания"
Премия DDA «В центре внимания»
Конкурс новых талантов короткометражных фильмов
Best Film
Лучшая международная короткометражка
Лучший студенческий короткометражный анимационный фильм
Первый конкурс полнометражных фильмов
Лучший фильм
Особое упоминание
Первый конкурс полнометражных фильмов
Специальный приз жюри
Лучший короткометражный фильм
Международный конкурс короткометражных фильмов PÖFF
Национальный конкурс короткометражных фильмов PÖFF
Премия Европейской ассоциации детского кино
Премия Европейской ассоциации детского кино
Премия за лучший фильм
Best Film
Children's competition
Grand Prix Best Film
"Полночная дрожь"
Выбор критиков
Первый конкурс полнометражных фильмов
Премия за лучший фильм
Текущие волны
Текущие волны
"НОВЫЕ ТАЛАНТЫ" Приз жюри
Лучший студенческий фильм
Конкурс короткометражных фильмов и анимации
Panorama
Конкурс короткометражных фильмов и анимации
Лучшая международная анимация
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм "Живое действие"
Лучший международный короткометражный фильм
Лучший национальный короткометражный фильм
Премия за лучшую музыку
Лучшая музыка
Премия "Бунтарь с делом"
Best Director
Best Rebels Short
Бунтари с делом
Награда "Бунтарь с делом"
Награда "Лучший бунтарь с короткометражкой"
Премия "Бунтарь с делом"
Лучший балтийский фильм
Балтийский киноконкурс
Лучший балтийский фильм
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Лучший первый полнометражный фильм
Первый конкурс полнометражных фильмов
Специальный приз жюри
Приз Экуменического жюри
Лучший фильм
Официальный отбор – конкурс
Приз Экуменического жюри
Премия Международного киноклуба – особое упоминание
Премия Международного киноклуба – особое упоминание
Премия Международного киноклуба
Премия Международного киноклуба
"Триденс" - специальная награда
"Триденс" - специальная награда
Лучший оператор
Лучший оператор
Лучший оператор
Премия "Триденс"
Лучшая музыка
Лучший оператор
Лучший фильм
Балтийская кинопремия "Триденс" - особое упоминание
Балтийская кинопремия "Триденс" - особое упоминание
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Балтийская кинопремия "Триденс"
Лучший оператор
Лучший фильм
Премия Эстонского общества кинематографистов за выдающиеся заслуги
Премия Эстонского общества кинематографистов за выдающиеся заслуги
Приз зрительских симпатий "Просто фильм"
Приз зрительских симпатий "Просто фильм"
Премия Эстонского общества кинематографистов
Лучший оператор-постановщик Международного конкурса «Евразия»
Лучший оператор-постановщик Эстонского конкурса художественных фильмов о шотландском лидере
"Просто фильм" - особое упоминание
Детское жюри
Молодежное жюри
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия АНОБА
Премия АНОБА
Приз жюри «Лунатики»
Балтийское море
Большинству студентов нравятся эстонские короткометражки
Лучшая анимация
Лучшая фантастика
Лучший документальный фильм
Лучший эстонский короткометражный фильм
Международный
Международный студенческий фильм
Национальный
Студент
Награда за номинацию АНОБА
Лучший фильм
Награда за номинацию АНОБА
Особое упоминание
Youth Competion Just Film
Лучший международный короткометражный фильм
Особое упоминание
Премия Эстонского кино – особое упоминание
Лучший фильм
Премия Эстонского кино – особое упоминание
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Премия Балтийской дистрибуции
Премия Балтийской дистрибуции
Особое упоминание «Анимированные мечты»
Особое упоминание «Анимированные мечты»
"Лунатики" - особое упоминание
"Лунатики" - особое упоминание
Балтийское море
Короткометражный фильм
Лучшая визуальная интерпретация
Лучшая интерпретация
Лучшая операторская работа
Лучшая оригинальная концепция
Лучший монтаж
Лучший эстонский короткометражный фильм
Национальный
Студент
Главный приз «Лунатики»
"Лунатики" Гран при
Короткометражный фильм
Студенческий фильм
Студенческая премия Эстонской академии художественной анимации
Студенческая премия Эстонской академии художественной анимации
Главный приз "Анимированные мечты" - «Деревянный волк»
Главный приз "Анимированные мечты" - «Деревянный волк»
Премия «Анимированные мечты»
Лучшая абстрактная анимация
Лучшая история
Лучшее звуковое оформление
Лучшие визуальные эффекты
Лучший дизайн
Лучший молодой режиссер
Лучший студенческий фильм
Премия «Анимированные мечты»
Премия "Просто фильм" – особое упоминание
Детское Жюри
Международное жюри
Молодежное жюри
Премия «Просто фильм»
International Youth Competition Programme
Гран При
Лучший детский и юношеский фильм
Лучший детский фильм
Лучший молодежный фильм
Лучший персонаж
Лучший фильм
Премия Европейской ассоциации детского кино
Приз молодежного жюри за лучший фильм
Работа в процессе
Премия ФИПРЕССИ
Лучший фильм
Первый конкурс полнометражных фильмов
Премия ФИПРЕССИ
Эстонская кинопремия
Лучший эстонский фильм
Эстонская кинопремия
Лучший североамериканский независимый фильм
Лучший североамериканский независимый фильм
Награда главного спонсора
Награда главного спонсора
Премия Эстонских анимационных студий
Премия Эстонских анимационных студий
Приз зрительских симпатий
Лучший фильм
Полночная дрожь
Приз зрительских симпатий
Премия эстонских кинокритиков
Премия эстонских кинокритиков
Премия за выдающиеся заслуги
Премия за выдающиеся заслуги
Премия Нетпак
Special Jury Prize
Лучший азиатский фильм
Лучший фильм
Премия Нетпак
Специальный приз жюри
Первый конкурс полнометражных фильмов
Приз жюри FICC
Специальный приз жюри
Гран При
Гран При
Гран-при за лучший фильм
Лучшая актриса
Лучший актер
Лучший режиссер
Лучший сценарий
Лучший фильм
Премия Дон Кихота
Премия Дон Кихота
Приз жюри
Короткометражный док
Лучшая актриса
Лучшая музыка
Лучший актер
Лучший оператор
Лучший оператор-постановщик
Лучший полнометражный фильм
Лучший режиссер
Лучший сценарий
Просто фильм
Специальный приз жюри
