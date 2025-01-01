Меню
Кино и ТВ награды MTV
Номинации
Номинаций премии Кино и ТВ награды MTV
Кино и ТВ награды MTV
Лучший фильм
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Лучший актёр или актриса на ТВ
Прорыв года
Лучший злодей
Лучшая комедийная роль
Лучший поцелуй
Лучший бой
Самый пугающий момент
Лучший экранный дуэт
Лучший герой
Лучшая песня
Best Action Sequence
Best American Story
Best Comedy/Game Show
Best Competition Series
Best Dating Show
Best Docu-Reality Show
Best Documentary
Best Fight (Unscripted)
Best Fight Against the System
Best International Reality Series
Best Kick-Ass Cast
Best Lifestyle Show
Best Meme-able Moment
Best Music Documentary
Best Music Video
Best Musical Moment
Best New Unscripted Series
Best On-Screen Team
Best Real-Life Mystery or Crime Series
Best Reality Cast
Best Reality Competition
Best Reality On-Screen Team
Best Reality Return
Best Reality Romance
Best Reality Series/Franchise
Best Reality Star
Best Talk/Topical Show
Best Team
Best Unscripted Fight
Breakthrough Social Star
Here for the Hookup
Next Generation
Reality Royalty
Scene Stealer
Лучшая душещипательная сцена
Лучшее шоу
Лучший ведущий
Кинонаграды MTV
Лучший WTF момент
Лучшее перевоплощение
Лучшее появление без рубашки
Best Action Performance
Best Action Sequence
Best African film
Best Breakout Star
Best Breakthrough Female Performance
Best Breakthrough Male Performance
Best Breakthrough Performance
Best Breakup
Best Cameo
Best Cameo in a Movie
Best Cast
Best Comedic Performance
Best Dance Sequence
Best Dressed
Best Duo
Best Female Performance
Best Frightened Performance
Best Gut-Wrenching Performance
Best Jaw Dropping Moment
Best Latino Actor
Best Line
Best Line from a Movie
Best Male Performance
Best Movie - Europe
Best Movie Song
Best Movie Spoof
Best Music
Best Music Moment
Best Musical Moment
Best Musical Performance
Best Musical Sequence
Best New Filmmaker
Best On-Screen Dirtbag
Best On-Screen Duo
Best On-Screen Team
Best Performance
Best Sandwich in a Movie
Best Scared-As-S**t Performance
Best Scared-As-Shit Performance
Best Song from a Movie
Best Summer Movie So Far
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Best Video Game Based on a Movie
Best Virtual Performance
Biggest Badass Star
Breakthrough Female
Breakthrough Female Performance
Breakthrough Male
Breakthrough Male Performance
Breakthrough Performance Female
Breakthrough Performance Male
Documentary
Ensemble Cast
Favorite Character
Global Superstar
Lifetime Achievement
Most Desirable Female
Most Desirable Male
Sexiest Performance
Summer's Biggest Teen Bad A**
True Story
Лучший бой
Лучший герой
Лучший злодей
Лучший поцелуй
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
