Золотой глобус
Номинации
Номинаций премии Золотой глобус
Золотой глобус
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Carol Burnett Award
Honor Award
Honor Award
Special Merit Award
Special Merit Award
Silver Globe
Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Mr. Golden Globe
Henrietta Award
World Film Favorite
World Film Favorite - Female
World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Miss Golden Globe
Special Award
Special Award
