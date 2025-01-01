Меню
Номинаций премии Золотой глобус

Золотой глобус
Best Director, Motion Picture Best Motion Picture, Animated Best Motion Picture, Drama Best Motion Picture, Musical or Comedy Best Motion Picture, Non-English Language Best Original Score, Motion Picture Best Original Song, Motion Picture Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy Best Performance in Stand-Up Comedy on Television Best Screenplay, Motion Picture Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television Best Television Series, Drama Best Television Series, Musical or Comedy Cinematic and Box Office Achievement Лучший фильм (драма) Лучший фильм (комедия или мюзикл) Лучший режиссёр Лучшая мужская роль (драма) Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) Лучшая женская роль (драма) Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) Лучший актёр второго плана Лучшая актриса второго плана Лучший сценарий Лучшая песня Лучшая музыка к фильму Лучший фильм на иностранном языке Лучший анимационный фильм Лучшая драма Лучшая комедия/мюзикл Лучший актёр сериала (драма) Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл) Лучшая актриса сериала (драма) Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл) Лучший мини-сериал или фильм для TV Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV Best Acting Debut in a Motion Picture - Female Best Acting Debut in a Motion Picture - Male Best Actor Best Actress Best Cinematography Best Cinematography - Black and White Best Cinematography - Color Best Documentary Best Documentary Film Best Documentary of Historical Interest Best English-Language Foreign Film Best Film Promoting International Understanding Best International News Coverage Best Motion Picture Acting Debut - Female Best Motion Picture Acting Debut - Male Best Outdoor Drama Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture Best Picture Best TV Producer/Director Best TV Program Best TV Show Best TV Show - Variety Best TV Special Best TV Star - Female Best TV Star - Male Best Television Special - Variety or Musical Best World Entertainment Through Musical Films Foreign Newcomer - Female Foreign Newcomer - Male Most Promising Newcomer Most Promising Newcomer - Female Most Promising Newcomer - Male New Star of the Year in a Motion Picture New Star of the Year in a Motion Picture - Female New Star of the Year in a Motion Picture - Male Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe
Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award
World Film Favorite World Film Favorite - Female World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
