Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
Номинации
Номинаций кинофестиваля Каннский кинофестиваль
Главный приз фестиваля
Главный приз фестиваля
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Полнометражный фильм
Золотая пальмовая ветвь
Золотая пальмовая ветвь
Best Immersive Work Award
Best Immersive Work Award
Un Certain Regard - Youth Prize
Un Certain Regard - Youth Prize
Directors' Fortnight Audience Award
Directors' Fortnight Audience Award
Critics' Week - Next Step Award
Critics' Week - Next Step Award
Fipresci Award
Fipresci Award
AFCAE Award - Special Mention
AFCAE Award - Special Mention
Palm Dog - Mutt Moment
Премия за короткометражный фильм «Новый взгляд»
Премия за короткометражный фильм «Новый взгляд»
Приз жюри – короткометражный фильм
Приз жюри – короткометражный фильм
«Любимый» сеанс
«Любимый» сеанс
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Квир-пальма - короткометражный фильм
Квир-пальма - короткометражный фильм
Премия "Открытие" – особое упоминание
Премия "Открытие" – особое упоминание
Пальмовая собака – особое упоминание
Пальмовая собака – особое упоминание
Пальмовая собака – приз жюри
Пальмовая собака – приз жюри
Пальмовая собака
Пальмовая собака
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
«Особый взгляд» — приз ансамбля
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Премия "Открытие"
Короткометражный фильм
Премия "Открытие"
Поддержка распространения Фондом Гана
Поддержка распространения Фондом Гана
Премия распространения Фондом Гана
Премия SFR
Премия SFR
Золотая пальмовая ветвь
Золотая пальмовая ветвь
«Особый взгляд» — режиссерский приз
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Особый взгляд - Премия Авенир
Особый взгляд - Премия Авенир
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Квир-пальма
Квир-пальма
Премия Илли – особое упоминание
Премия Илли – особое упоминание
Премия Илли
Премия Илли
Премия SACD (Две недели режиссеров) — особое упоминание
Премия SACD (Две недели режиссеров)
Премия Вулкаина техническому художнику
Премия Вулкаина техническому художнику
Премия "Открытие Никон"
Премия "Открытие Никон"
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
«Особый взгляд» — особое отличие жюри
«Особый взгляд» — особое отличие жюри
Неделя критиков – особое упоминание
Неделя критиков – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Выставка молодых режиссеров Американского павильона
Выставка молодых режиссеров Американского павильона
Лучший документальный фильм
Лучший короткометражный фильм
Презентация начинающего режиссера ЛГБТК
Приз "С уважением, женщины"
Приз "С уважением, женщины"
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Премия "Перспективы кинематографа" - Специальное упоминание
Премия "Перспективы кинематографа" - Специальное упоминание
Премия к 40-летию
Премия к 40-летию
Премия к 35-летию
Премия к 35-летию
Премия к 25-летию
Премия к 25-летию
Премия Гэри Купера
Премия Гэри Купера
Лучшая музыка
Лучшая музыка
Международная премия мира
Международная премия мира
Приз международного жюри
Приз международного жюри
Премия «Шанс в Каннах»
Премия «Шанс в Каннах»
Премия к 45-летию
Премия к 45-летию
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия молодого кино
Премия молодого кино
Премия OCIC – особое упоминание
Премия OCIC – особое упоминание
Лучшая актриса второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший актер второго плана
Лучший актер второго плана
Премия OCIC
Премия OCIC
Лучшая первая работа
Лучшая первая работа
Премия к 20-летию
Премия к 20-летию
Пальма Пальм
Пальма Пальм
Премия ФИФА
Премия ФИФА
Премия к 50-летию
Премия к 50-летию
Лучший художественный вклад
Лучший художественный вклад
Главный приз "Юнифрансе" за короткометражные фильмы
Главный приз "Юнифрансе" за короткометражные фильмы
Премия SACD (Две недели режиссеров)
Премия SACD
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Лучшее художественное направление
Лучшее художественное направление
Специальная награда
Специальная награда
Премия "Уважительный нокаут"
Премия "Уважительный нокаут"
Премия «Перспективы кино»
Лучший короткометражный фильм
Премия «Перспективы кино»
Премия Хохоа
Премия Хохоа
Особое отличие
Короткометражный фильм
Уважение единогласным решением жюри
Фестивальный трофей
Дань уважения
Фестивальный трофей
«Особый взгляд» — любимчики жюри
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий
Премия к 60-летию
Премия к 60-летию
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Премия UCMF в области киномузыки
Премия UCMF в области киномузыки
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
«Особый взгляд» - Приз председателя жюри
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
«Особый взгляд» — лучший актер
Best Actor
«Особый взгляд» — лучший актер
Приз Гран Крю
Приз Гран Крю
Награда города Рима
Награда города Рима
Шопард Трофи
Женское откровение
Мужское откровение
Лучший фильм для молодежи
Лучший фильм
Лучший фильм для молодежи
Премия SACD за короткометражный фильм
Премия SACD за короткометражный фильм
Награда за близость
Награда за близость
С уважением, премия «Надежда»
С уважением, премия «Надежда»
Премия Нормана Макларена
Премия Нормана Макларена
Лейбл "Европа Синема"
Лейбл "Европа Синема"
Премия Гра Савойя - особое упоминание
Премия Гра Савойя - особое упоминание
Премия Гра Савойя
Премия Гра Савойя
Исследовательские кинотеатры – особое упоминание
Исследовательские кинотеатры – особое упоминание
Премия ACID
Премия ACID
Премия C.I.C.A.E.
Премия C.I.C.A.E.
Премия SACD за сценарий
Премия SACD за сценарий
Оригинальная премия "Регард"
Оригинальная премия "Регард"
30-я юбилейная премия экуменического жюри
30-я юбилейная премия экуменического жюри
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Особый приз жюри
Особый приз жюри
Награда за первую работу
Награда за первую работу
Приз "С уважением, молодой человек"
Две недели режиссеров
Лучший короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Неделя критиков
Приз "С уважением, молодой человек"
Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Почетная золотая пальма
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Золотая карета
Золотая карета
Премия Франсуа Шале
Best Film
Премия Франсуа Шале
Премия Франции в области культуры
Зарубежный кинооператор года
Освящение кино
Премия Франции в области культуры
Студенческое кино
Французский кинооператор года
Премия DVD «Наследие»
Премия DVD «Наследие»
Премия за дизайн DVD
Премия за дизайн DVD
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Каннская юниорская премия
Каннская юниорская премия
Каннские юниорские экраны
Премия AFCAE
Премия AFCAE
Награда
Short Film
Гран При
Дань уважения
Лучшая кинематографическая транспозиция
Лучшая комедия
Лучшая музыкальная комедия
Лучшее воспоминание потрясающего мир эпоса
Лучшее музыкальное сопровождение
Лучший анимационный дизайн
Лучший выбор
Лучший выбор – короткометражный фильм
Лучший документальный фильм о людях
Лучший документальный фильм – короткометражный фильм
Лучший драматический фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
Лучший кукольный фильм — короткометражный фильм
Лучший лирический фильм
Лучший поэтический юмор
Лучший приключенческий и криминальный фильм
Лучший психологический и любовный фильм
Лучший социальный фильм
Лучший сюжет – короткометражный фильм
Лучший фантастическо-поэтический фильм
Лучший художественный короткометражный фильм
Лучший цвет
Полнометражный фильм
Романтический документальный фильм
Лучшая операторская работа
Лучшая операторская работа
Малый Золотой Рельс
Малый Золотой Рельс
Большой Золотой Рельс
Большой Золотой Рельс
Золотая камера – особое упоминание
Золотая камера – особое упоминание
Премия к 55-летию
Премия к 55-летию
Международная премия
Драматический фильм
Исследовательский фильм
Комедийный фильм
Лучшее визуальное повествование
Международная премия
Международная премия критиков
Приключенческий фильм
Развлекательный фильм
Сказочный фильм
Премия молодых критиков
Короткометражный фильм
Полнометражный фильм
Премия молодых критиков
Специальная премия молодежи
Специальная премия молодежи
Премия SACD
Две недели режиссеров
Короткометражный фильм
Лучший полнометражный фильм
Неделя критиков
Премия SACD
Премия Мерседес-Бенц
Премия Мерседес-Бенц
Специальный приз жюри
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Специальный приз жюри
Премия «Особый взгляд»
Премия «Особый взгляд»
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Приз Экуменического жюри
Приз Экуменического жюри
Приз жюри
Лучший короткометражный фильм
Приз жюри
Золотая камера
Золотая камера
Главный приз Недели критики
Главный приз Недели критики
Короткометражный фильм
Премия «Синефондасьон»
Best Short Film
Премия «Синефондасьон»
Премия Канал+
Лучший короткометражный фильм
Премия Канал+
Лучший сценарий
Лучший сценарий
Лучший режиссер
Лучший режиссер
Лучшая актриса
Лучшая актриса
Лучший актер
Лучший актер
Премия молодежи
Иностранный фильм
Молодежная премия
Французский фильм
Главный технический приз – особое упоминание
Главный технический приз – особое упоминание
Главный технический приз
Технический главный приз
Особое упоминание
Palme d'Or - Short Film
Документальный фильм-расследование — короткометражный фильм
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Главный приз жюри
Главный приз жюри
Лучший короткометражный фильм
Премия ФИПРЕССИ
В некоторой перспективе
Две недели режиссеров
Две недели режиссеров
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Международная неделя критиков
Неделя критиков
Параллельные секции
Премия ФИПРЕССИ
Соревнование
«Особый взгляд» — Премия свободы
«Особый взгляд» — Премия свободы
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
Премия "Канны XR x VeeR Future"
Лучшая VR-история
Лучший интерактивный VR-опыт
Премия к 75-летию
Премия к 75-летию
Короткометражный фильм – особое упоминание
Короткометражный фильм – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Best Actor
Best Actress
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Дань уважения Пьеру Анженье
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Специальная награда Анженье
Премия CST молодому кинотехнику
Премия CST молодому кинотехнику
CST Художник - Приз технического специалиста
CST Художник - Приз технического специалиста
«Особый взгляд» – приз за мужество
«Особый взгляд» – приз за мужество
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Главный приз Международного научного фильма – короткометражный фильм
Короткометражные фильмы
Премия арабских критиков
Лучший актер
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Оператор
Оператор-постановщик
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Гражданская премия
Гражданская премия
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Специальная Золотая пальмовая ветвь
Особая Золотая пальмовая ветвь
Отборочная премия Альянса документалистов
Отборочная премия Альянса документалистов
Золотая карета
Золотая карета
Пальме де Вискерс
Пальме де Вискерс
Премия к 70-летию
Премия к 70-летию
«Особый взгляд» — премия «Поэзия кино»
«Особый взгляд» — премия «Поэзия кино»
Главный приз Недели критики
Главный приз Недели критики
Главный приз SACD
Главный приз SACD
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Премия Kering «Женщины в движении»
Премия Kering «Женщины в движении»
Премия Kering «Женщины в движении» за молодые таланты
Премия Kering «Женщины в движении» за молодые таланты
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Международная премия ARTE
Международная премия ARTE
Премия SACD – особое упоминание
Две недели режиссера
Премия SACD
Две недели режиссеров
Неделя критиков
«Особый взгляд» — приз за сценарий
«Особый взгляд» — приз за сценарий
Каннская премия за саундтрек
Каннская премия за саундтрек
Лучшая синхронизированная музыка
Лучший композитор
Гуманитарная премия "Палм Дог"
Гуманитарная премия "Палм Дог"
Премия технического художника «Вулкан» - Специальное упоминание
Премия технического художника «Вулкан» - Специальное упоминание
Квир-пальма - Специальное упоминание
Квир-пальма - Специальное упоминание
Золотой глаз – особое упоминание
Золотой глаз – особое упоминание
Золотой глаз
Documentary Prize
Special Jury Prize
Золотой глаз
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667