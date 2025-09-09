«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Франшиза «Елки» стала новогодней традицией наряду с приготовлением оливье. Сменяются актеры, растут поколения зрителей, но каждую зиму в кинотеатрах снова и снова появляется эта история о чудесах, встречах и смешных совпадениях.

В этом году главным сюрпризом стала новость: в «Елках 12» зрители снова увидят Дмитрия Нагиева в роли любимого миллионами дяди Юры.

Кем был дядя Юра раньше

Персонаж Нагиева впервые появился в фильме «Елки. Новые» (2017) и быстро стал одним из главных любимцев публики. Бывший сотрудник МЧС, охранник элитного поселка под Тюменью, вечно недовольный праздниками и суетой, но трогательно заботящийся о своем минипиге Косте — он олицетворял типичного «человека, которому Новый год не в радость».

В «Елках. Последних» герой уже пробовал строить отношения с Татьяной в исполнении Елены Яковлевой. А в прошлогодних «Елках 11» мы снова видели дядю Юру в его привычной среде — в коттеджном поселке, в окружении мелочей, которые делают его жизнь чуть уютнее.

Что ждет его в «Елках 12»

Бывший майор снова в центре внимания, но теперь все будет иначе. На горизонте маячит новое романтическое приключение: пассию героя сыграет Ирина Медведева. И, судя по кадрам со съемок, отношения начнутся с драматичной сцены — дяде Юре предстоит спасать возлюбленную из горящего здания.

Сам Нагиев признается: главная задача — сохранить уникальность персонажа. Он должен быть трогательным и смешным одновременно.

Я стараюсь, чтобы на экране был именно дядя Юра, а не Дмитрий Нагиев, — говорит актер.

Другие герои и новички

Двигателем истории «Елок 12» окажется маленький Ваня из Кирова (Константин Каримов). Узнав о разводе родителей, мальчик отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза воссоединить семью. Его история переплетется с линиями других героев — и старых знакомых, и новичков.

К своим ролям вернутся Рузиль Минекаев, Андрей Рожков и Надежда Маркина. Среди «новеньких» — Ольга Картункова, Юлия Топольницкая, Борис Дергачев, Константин Белошапка, блогер Маш Милаш и даже ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев.

