Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

9 сентября 2025 12:48
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Из-за него не захочется пропускать новую часть.

Франшиза «Елки» стала новогодней традицией наряду с приготовлением оливье. Сменяются актеры, растут поколения зрителей, но каждую зиму в кинотеатрах снова и снова появляется эта история о чудесах, встречах и смешных совпадениях.

В этом году главным сюрпризом стала новость: в «Елках 12» зрители снова увидят Дмитрия Нагиева в роли любимого миллионами дяди Юры.

Кем был дядя Юра раньше

Персонаж Нагиева впервые появился в фильме «Елки. Новые» (2017) и быстро стал одним из главных любимцев публики. Бывший сотрудник МЧС, охранник элитного поселка под Тюменью, вечно недовольный праздниками и суетой, но трогательно заботящийся о своем минипиге Косте — он олицетворял типичного «человека, которому Новый год не в радость».

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

В «Елках. Последних» герой уже пробовал строить отношения с Татьяной в исполнении Елены Яковлевой. А в прошлогодних «Елках 11» мы снова видели дядю Юру в его привычной среде — в коттеджном поселке, в окружении мелочей, которые делают его жизнь чуть уютнее.

Что ждет его в «Елках 12»

Бывший майор снова в центре внимания, но теперь все будет иначе. На горизонте маячит новое романтическое приключение: пассию героя сыграет Ирина Медведева. И, судя по кадрам со съемок, отношения начнутся с драматичной сцены — дяде Юре предстоит спасать возлюбленную из горящего здания.

Сам Нагиев признается: главная задача — сохранить уникальность персонажа. Он должен быть трогательным и смешным одновременно.

Я стараюсь, чтобы на экране был именно дядя Юра, а не Дмитрий Нагиев, — говорит актер.

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Другие герои и новички

Двигателем истории «Елок 12» окажется маленький Ваня из Кирова (Константин Каримов). Узнав о разводе родителей, мальчик отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза воссоединить семью. Его история переплетется с линиями других героев — и старых знакомых, и новичков.

К своим ролям вернутся Рузиль Минекаев, Андрей Рожков и Надежда Маркина. Среди «новеньких» — Ольга Картункова, Юлия Топольницкая, Борис Дергачев, Константин Белошапка, блогер Маш Милаш и даже ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев.

Ранее мы писали: «Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске

Фото: Кадры из фильмов «Ёлки новые» (2017), «Елки 12» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова «Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова Читать дальше 11 сентября 2025
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина» «Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина» Читать дальше 13 сентября 2025
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа Читать дальше 13 сентября 2025
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий Читать дальше 13 сентября 2025
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й Читать дальше 12 сентября 2025
«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть Читать дальше 12 сентября 2025
Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото) Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото) Читать дальше 12 сентября 2025
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Читать дальше 11 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше