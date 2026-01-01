Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта!

НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки

Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка

Для меня «Клюквенный щербет» стало невыносимо смотреть: эта серия окончательно все испортила

«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно

«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым

«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино

Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?

«”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут

Тест: угадайте фильмы с Тихоновым по фразам его героев - Штирлиц бы справился!