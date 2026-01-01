Оповещения от Киноафиши
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта

Наследник
Наследник
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези 2026, Россия
0.0
Билеты
К себе нежно
К себе нежно
мелодрама, комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Посторонний
Посторонний
криминал, драма 2025, Франция
7.0
Билеты
Охота за тенью
Охота за тенью
боевик, криминал, драма 2025, Китай / Гонконг
7.0
Билеты
Нюрнберг
Нюрнберг
драма 2025, Венгрия / США
7.0
Билеты
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
комедия, семейный, фэнтези 2026, Россия
0.0
Билеты
Картины дружеских связей
Картины дружеских связей
драма, комедия 2025, Россия
7.0
Билеты
Секретный агент
Секретный агент
драма, триллер 2025, Бразилия / Франция
7.0
Билеты
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
мелодрама 2026, Россия
7.0
Билеты
