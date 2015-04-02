Письма к Джульетте
– А вдруг у тебя есть еще один шанс найти настоящую любовь?
Верона — город любви — навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София (Аманда Сейфрид) оказывается в Вероне, на родине Ромео и Джульетты в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Виман (Ванесса Редгрейв) пишет о своей безумной любви. Растроганная София вдохновляет пожилую англичанку приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…
Слова главного героя:" Когда речь идёт о любви-никогда не поздно" совпадают с тем что сказано в Священном Писании:"
Любовь никогда не проходит"..Те, кто ее проявляют, знают и признают, что жизнь порой приносит боль и разочарования, но они ничему не позволяют заглушить в них любовь..
Желаем всем такой сильной и счастливой любви..
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