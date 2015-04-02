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Письма к Джульетте - тв ролик
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Письма к Джульетте. Тв ролик

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Дата публикации: 9 апреля 2010
Письма к Джульетте – А вдруг у тебя есть еще один шанс найти настоящую любовь? Верона — город любви — навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София (Аманда Сейфрид) оказывается в Вероне, на родине Ромео и Джульетты в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Виман (Ванесса Редгрейв) пишет о своей безумной любви. Растроганная София вдохновляет пожилую англичанку приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…
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Pro_svet 2 апреля 2015, 12:51
Невероятно скучный и затянутый фильм... даже для романтической мелодрамки
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
phibi99 24 ноября 2020, 16:02
Оценка
Хотела бы оставить отзыв о романтическом фильме,который затрагивает самые дальние уголки сердца...светлый фильм с теплой атмосферой,после просмотра которого остаётся приятное послевкусие.. в основе сюжета лежит история любви,неподвластная времени.. Герои столкнулись с разлукой длиною в многие годы..их жизни вновь пересекаются,благодаря письму,которое попадает в руки юной "Джульетты". Ответив на это письмо она подарила им возможность встретиться вновь и провести остаток жизни вместе.
Слова главного героя:" Когда речь идёт о любви-никогда не поздно" совпадают с тем что сказано в Священном Писании:"
Любовь никогда не проходит"..Те, кто ее проявляют, знают и признают, что жизнь порой приносит боль и разочарования, но они ничему не позволяют заглушить в них любовь..
Желаем всем такой сильной и счастливой любви..
24 ноября 2020, 16:02 Ответить
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