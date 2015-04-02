Хроники Нарнии: Принц Каспиан
– В Англии прошло совсем немного времени, а в Нарнии – века. Страна находится под гнетом зловещего короля Мираза. Но у волшебного королевства есть надежда – юный принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, четверо героев собирают армию мифических существ во главе с Асланом – основателем и покровителем Нарнии...
С книгой и оригинальным сюжетом ознакомится не имею возможности , по этому возникают вопросы по поводу дыр в сюжете, может сможите объяснить?
1. ЕСЛИ В КОНЦЕ 1 ЧАСТИ ГЕРОИ , УЖЕ БУДУЧИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ВПОЛНЕ ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ , ВЕРНУЛИСЬ В ПРОШЛОЕ В СВОИ ДЕТСКИЕ ТЕЛА , ЗНАЧИТ В СОЗНАНИИ ОНИ ТАК И ОСТАЛИСЬ 20 - 25 ЛЕТНИМИ ??? ТОГДА ДЕТСКИЕ ПОСТУПКИ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ НУ НИКАК НЕ ОПРАВДАТЬ.
2.Что за бред? Каспиан , взрощенный людьми и особо никакой ненависти к ним не испытывавший ( кроме как к главному злодею) имеющий , очевидно , в замке много друзей и военных товарищей , за несколько часов встал на сторону бобров и вместе с ними пошел вырезать спящую охрану???? 0_о Да и как он расчитывал удержать власть в гигантской стране со зверинцем в 200 - 300 голов?
3.Ок. Спишим это на невменяемость сценаристов и главного героя , но в самом начале фильма , едва появившись в Нарнийском мире , губастая девчонка заметив двух нормально выглядевшых охраников и гопарского вида гнома , предпочла поставить хэдшот человеку? 0_о
4. Еще одна диллемка , откуда такая ненависть у главных героев к обыкновенным людям??? ОТКУДА?? Они рубят людей направо и налево. ЗА что? 0_о
5. Еще меня поразила такая добродушная оправданность всех убийств в фильме. Вот стоял часовой , или просто проходил чел в доспехах , и тут на него запрыгивает барсук и перегрызает ему глотку. Я в а.... Крысы убивают ледей. Гномы срубают людям бошки.
ВЕСЬ ФИЛЬМ Я БЫЛ НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ. ЧЕСТНО.
6. Как то быстро помирились Нарнийцы и люди. Уничтожив почти всю армию людей , зверью было встречено цветами и с праздником. Представьте скока вдов и сирот осталось??
7. И в конце фильма выясняется что в принципе , если б лев пришел сразу , то никто бы не умер. Nice =)
Занавес
Идея в ней ужасная, по-моему, и вредная. Герои проявили все самое лучшее в себе, но проиграли, несмотря на подвиги... Так как НАДЕЯТЬСЯ НА СЕБЯ - ГОРДЫНЯ. И надо позвать "Доброго и сильного Аслана", который зная, что умирают в дурацкой по большому счету войне тысячи живых существ с обеих сторон, тем не менее ждет, чтобы его ПОПРОСИЛИ о помощи... И его больше всего волнует"верит ли в него маленький друг и остальные"... ✊ И сколько их погибло в замке. И лев знал и ждал, чтобы его попросили...
Детям через сказку вдалбливают в голову, что всегда надо ПРОСИТЬ более сильного, а все собственные усилия бесполезны. И если взрослые понимают, что это не так, то ребенок перед этой ущербной моралью, обернутую в красивую обертку беззащитен.
✊
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