Дата публикации: 10 апреля 2024
Лунтик. Возвращение домой – Нас ждут новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.
Тимофей Простаков 26 марта 2024, 23:19
Оценка
Жду с нетерпением
26 марта 2024, 23:19 Ответить
Ксюша Лаврушина 9 апреля 2024, 08:20
Снетерпением ЖДЕМ
9 апреля 2024, 08:20 Ответить
svetlanabyvseva7 5 мая 2024, 09:16
Круто😀😀😀
5 мая 2024, 09:16 Ответить
elen.melnickova2016 7 июня 2024, 13:53
Где-то в офисе сценаристов:\
- А следующую часть мы назовём \"Лунтик Вдали от дома\"!\
- Гениально!
7 июня 2024, 13:53 Ответить
Виктория Киргизова 27 августа 2024, 01:18
Не, ну Лунтик вообще конечно, баба капа сколько лет его воспитывала! А он решил на луну вернуться...
27 августа 2024, 01:18 Ответить
Камилла Жила 29 августа 2024, 15:30
Оценка
Мультик очень хороший! Мне понравилось💕
29 августа 2024, 15:30 Ответить
cahagrechishkin2014 30 августа 2024, 10:22
Оценка
Очень крутой фильм) Но ставлю 5 с половиной потому что к сожалению это последняя серия Лунтика 😕
30 августа 2024, 10:22 Ответить
User 30 августа 2024, 14:49
Оценка
Классный, добрый и смешной мультик 🫶🏼
30 августа 2024, 14:49 Ответить
User 31 августа 2024, 14:24
Оценка
Пойду
31 августа 2024, 14:24 Ответить
Анна Сутула 31 августа 2024, 20:04
Оценка
Отличный мультфильм для просмотра с детьми👍 есть над чем посмеяться и даже были моменты когда пробило на слезу) однозначно советую 👌👌👌
31 августа 2024, 20:04 Ответить
Офелия Исаева 1 сентября 2024, 08:28
Следующий фильм:Лунтик.Нет пути домой
1 сентября 2024, 08:28 Ответить
valeriannapanacea 1 сентября 2024, 19:37
Оценка
Офигенный мультфильм, мне и детям очень понравилось 👍
1 сентября 2024, 19:37 Ответить
kukla2051994 6 сентября 2024, 08:56
Оценка
Ходили с ребёнком, очень понравилось.
6 сентября 2024, 08:56 Ответить
Полина Коротоножкина 7 сентября 2024, 11:48
Зачем???? Зачем вы его выпустили???
7 сентября 2024, 11:48 Ответить
Вера Герасимова 9 сентября 2024, 14:44
Оценка
Здравствуйте! Позавчера ходили на этот мультфильм с дочкой 8 лет. Очень понравилось! Спасибо, это классно! Я даже плакала на грустных моментах😊
9 сентября 2024, 14:44 Ответить
Даниил Изосимов 11 сентября 2024, 13:25
Оценка
Прикольно
11 сентября 2024, 13:25 Ответить
--------- --------- 17 сентября 2024, 18:42
Оценка
Мне очень понравилось❤️
17 сентября 2024, 18:42 Ответить
leyla_aliyeva_2023 18 сентября 2024, 21:29
Оценка
Добрый мультфильм
18 сентября 2024, 21:29 Ответить
User 22 сентября 2024, 21:06
Оценка
супер
22 сентября 2024, 21:06 Ответить
24 сентября 2024, 12:58
Мультик смотрели всей семьёй.Качество отличное,мы довольны.
24 сентября 2024, 12:58 Ответить
Елена Родина 5 октября 2024, 13:53
Оценка
Хороший и добрый мультик. Есть даже сентиментальные моменты. Но гусеницы вообще прикольные и смешные. Смотрели с детьми. Понравилось как старшей так младшему. Рекомендую.
5 октября 2024, 13:53 Ответить
vasilisabyvalceva 9 октября 2024, 18:13
Оценка
Мне понравилось интересный сюжет💗
9 октября 2024, 18:13 Ответить
Денис Люндин 27 октября 2024, 21:31
в ответ на сообщение Виктория Киргизова от 27 августа 2024, 01:18
не нуваще
27 октября 2024, 21:31 Ответить
Hayk Tadevosyan 28 октября 2024, 12:42
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
28 октября 2024, 12:42 Ответить
Saske Uchiha 30 октября 2024, 06:06
Настоящая ерунда. Что попало придумают. Боевик лучше придумали бы.
30 октября 2024, 06:06 Ответить
Юля Фёдорова 2 ноября 2024, 23:44
Оценка
В ноябре будет ?
2 ноября 2024, 23:44 Ответить
Елена Самара 26 декабря 2024, 19:56
Оценка
Сомневалась,что нам взрослым понравится,но зря.Очень классный мультфильм.Были и грустные моменты до слёз.Получила огромное удовольствие с ребёнком.
26 декабря 2024, 19:56 Ответить
