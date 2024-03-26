Лунтик. Возвращение домой
– Нас ждут новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.
- А следующую часть мы назовём \"Лунтик Вдали от дома\"!\
- Гениально!
