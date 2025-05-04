Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Алиса в стране чудес - трейлер
Киноафиша Трейлеры Алиса в стране чудес. Трейлер

Алиса в стране чудес. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 2 сентября 2025
Алиса в стране чудес – В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алиса предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Чива 4 мая 2025, 17:40
Полнейшая хрень, лучше диснеевский фильм чем вот это русский трэш
4 мая 2025, 17:40 Ответить
Вася Пупкин 5 мая 2025, 14:31
в ответ на сообщение Чива от 4 мая 2025, 17:40
Все высказался эксперт🤣🤣
5 мая 2025, 14:31 Ответить
Игорь Нечаев 19 июля 2025, 08:56
в ответ на сообщение Чива от 4 мая 2025, 17:40
Сэр, фильм ещё не вышел, а вы уже высказываете о нём мнение… Как же вы с совестью уживаетесь, конечно, \
если она есть у вас.
19 июля 2025, 08:56 Ответить
Игорь Нечаев 19 июля 2025, 08:57
Ждём! Обязательно пойдём с детьми!😇
19 июля 2025, 08:57 Ответить
Андрей Нечаев 23 июля 2025, 14:31
У меня фамилия Нечаев
23 июля 2025, 14:31 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:49
в ответ на сообщение Андрей Нечаев от 23 июля 2025, 14:31
Спасибо, мы запомнили!
31 июля 2025, 21:49 Ответить
Андрей Ковалев 4 августа 2025, 11:12
Вот обязательно надо америкосам продолжать ,без поцелуя в щёчку нельзя было обойтись фильм снять ,что эта сцена крутизны добавила !!!!
4 августа 2025, 11:12 Ответить
Марк Легенда Пельменей 21 августа 2025, 23:16
Я не верю то что кому то реально нравится как наш кинематограф довольно херово переделывает сказки
21 августа 2025, 23:16 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:55
в ответ на сообщение Андрей Ковалев от 4 августа 2025, 11:12
🙈
31 августа 2025, 23:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес мюзикл, 2025, Россия
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Пролетая над гнездом кукушки - трейлер с русским субтитрами 01:44
Пролетая над гнездом кукушки  трейлер с русским субтитрами
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Мажор в Дубае - трейлер 01:08
Мажор в Дубае  трейлер
Алиса в стране чудес - трейлер 02:02
Алиса в стране чудес  трейлер
Аватар 3: Огонь и пепел - trailer 02:25
Аватар 3: Огонь и пепел  trailer
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Сорвать куш в Сен-Тропе - дублированный трейлер 02:15
Сорвать куш в Сен-Тропе  дублированный трейлер
Пойман с поличным - дублированный трейлер 02:22
Пойман с поличным  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше