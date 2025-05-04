Алиса в стране чудес
– В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алиса предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.
