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Планета обезьян: Война - трейлер
Киноафиша Трейлеры Планета обезьян: Война. Трейлер

Планета обезьян: Война. Трейлер

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Дата публикации: 9 декабря 2016
Планета обезьян: Война – Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
Комментарии Обсудить в чате
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Наталия Оленченко 13 июля 2017, 16:48
Оценка
Фильм очень понравился!
13 июля 2017, 16:48 Ответить
Nikolay Delv 14 июля 2017, 12:02
Оценка
Очень слабый сюжет, предыдущие части были гораздо интереснее и лучше проработаны
14 июля 2017, 12:02 Ответить
Nikolay Delv 14 июля 2017, 12:05
Оценка
Ну и название фильма не совсем отражает содержание, войны обезьян и людей в фильме нет, к сожалению
14 июля 2017, 12:05 Ответить
hopper74 15 июля 2017, 23:50
Оценка
Фильм откровенно слабый. Очень затянут сюжет. Много нелогичного и непродуманного в сюжете. Мало динамики. Разве что игра актеров заслуживает внимания. Однозначно не советую этот фильм к просмотру.
15 июля 2017, 23:50 Ответить
Константин Грачёв 20 июля 2017, 02:04
Оценка
По сравнению с другими частями что-то не очень вышло, как-то незатейливо и немного "сопливо", на один раз, можно и дома посмотреть )
20 июля 2017, 02:04 Ответить
oksa_sevast 23 июля 2017, 20:01
Фильм не стоит внимания. Еле хватило терпения досидеть до конца сеанса. Сюжет не то что слабый...его практически нет. Ещё раз убеждаюсь, что реклама-двигатель торговли))))
23 июля 2017, 20:01 Ответить
Андрей 29 октября 2017, 12:30
Оценка
отвратительный фильм!
вообще было не интересно смотреть и несколько раз было желание выключить!
2 балла из 10ти!
много компьютерной графики! у меня отсутствовало ощущения реальности!
сюжет странный и пустой(кроме неоправданной агрессии в действии героев и постоянной злости в глазах Цезаря, не увидел ничего)! игру актёров оставляю без оценки!

лучше пересмотрю "Планету Обезьян" 70х годов!
29 октября 2017, 12:30 Ответить
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