Планета обезьян: Война
– Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
вообще было не интересно смотреть и несколько раз было желание выключить!
2 балла из 10ти!
много компьютерной графики! у меня отсутствовало ощущения реальности!
сюжет странный и пустой(кроме неоправданной агрессии в действии героев и постоянной злости в глазах Цезаря, не увидел ничего)! игру актёров оставляю без оценки!
лучше пересмотрю "Планету Обезьян" 70х годов!
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