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Погребенный заживо - ролик с комиккон
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Погребенный заживо. Ролик с комиккон

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Дата публикации: 20 июля 2010
Погребенный заживо – Контрактник американской армии Пол Конрой служит в Ираке водителем грузовика. После неожиданного нападения антиправительственной группировки Пол приходит в сознание и обнаруживает себя под землей в старом деревянном гробу. Он погребен заживо. Кто и зачем это сделал - непонятно. В карманах – только зажигалка и мобильник, единственная связь с внешним миром. Прием слабый, батарейка садится, кислород на исходе: на то, чтобы понять, почему он здесь и как выбраться из смертельной ловушки, у Пола остается только полтора часа. И с каждой секундой неотвратимо приближается смерть…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
10\10 и 10\10 и 10\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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