Рейд
– Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в самом сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. Операцию нужно провести без лишнего шума, но нелепая случайность нарушает планы служителей закона. Теперь бойцам негде спрятаться и некуда бежать. Перед ними 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Война по правилам кончилась. Выживает сильнейший!
Враги наступают строго по одному, выскакивая из-за закрытых дверей или выпрыгивая из-за угла с четко установленной периодичностью. Аттракцион прямо.
А чего Ювайс творит, здорово, как молния... Это и есть пенчак силат?
Вот красоты совсем не увидела, честно. Отстрелом мозгов тоже не удивили, на спусковой крючок жать - ума не надо.
Понравилось как раз то, что вытворяет Ико практически без оружия. Локтями, ногами, разве что не зубами рвет. С ножом секунд за 5 на тот свет отправляет, а голыми руками, конечно, чуть подольше, секунд за 6 где-то. Ух!
Только как их различать, они же так похожи все. Разве что хорошие в брониках, а плохие в майках.
вас очень легко рассмешить
Цитата (Savanna, 11/02/2012 - 23:30:14):Судя по трейлеру, такое чисто мальчиковое кино будет
спасибо, кэп
Цитата (fanbunga, 12/02/2012 - 01:48:14):на спусковой крючок жать - ума не надо
да что вы говорите! желаю эволюции отобрать у женщин зубы, чтобы они не умели разговаривать, а полезные мужчинам вещи могли.
Хамство на нашем форуме не приветствуется.
Игра актеров средненько, спец эффекты хороши. Работа оператора великолепна, особенно динамично сняты сцены файтинга✊
9/10
9 поставил из-за последней сцены драки, очень затянули!
Можно потом еще дома пересмотреть раза 2
5/10
Для Индонезии в самый раз! Посмотри как наши снимают подобные фильмы!!!
Всего-то имеется одно старое здание и десятка четыре народу.
Из них только две тетеньки, и обеих уложили в койки, такой объект заботы вроде обозначен, и под ногами не путаются, не мешают разудалому мочилову и махалову.
Еще пара подростков ненадолго появляется в кадре, но им меньше повезло, нечего лезть, куда не надо.
Спасибо авторам, но при такой плотности экшена поединки все-таки достаточно разнообразны, не надоедает ничуть. Наоборот, захватывающе очень, нервно. Рухиян и Ювайс это вообще что-то немыслимое. Мастерская, отличная работа.
Музыка тоже хороша, моментально нужное настроение создает.
Седой персонаж раздражал, а так 10/10.
И пофиг на дубляж, война все спишет.
ps 7.5/10
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