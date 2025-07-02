М3ГАН 2.0
– Спустя два года после того, как M3GAN, чудо искусственного интеллекта, вышло из-под контроля и устроило убийственную ярость, а затем было уничтожено, создательница M3GAN Джемма стала известным автором и сторонницей государственного надзора за ИИ. Тем временем племянница Джеммы Кэди, которой сейчас 14 лет, стала подростком, восставшим против чрезмерно опеки Джеммы.
Без их ведома, базовая технология M3GAN была украдена и использована могущественным оборонным подрядчиком для создания оружия военного уровня, известного как Амелия, совершенный шпион-убийца. Но по мере того, как самосознание Амелии растет, она становится решительно менее заинтересованной в выполнении приказов от людей. Или в том, чтобы держать их рядом.
Когда будущее человеческого существования находится на кону, Джемма понимает, что единственный выход — воскресить M3GAN и дать ей несколько улучшений, сделав ее быстрее, сильнее и смертоноснее. Когда их пути сталкиваются, оригинальная сука ИИ вот-вот встретит своего соперника.
Продолжение фильма ужасов 2023 года о кукле-андроиде М3ГАН, слетевшей с катушек и превратившейся в убийцу.
По сюжету, спустя 2 года, побеждённая и уничтоженная М3ГАН, обретает новое, более прочное и совершенное тело. Она была воссоздана, чтобы противостоять АМ3ЛИИ, андроиду, созданному по военным разработкам, но решившему захватить весь мир.
Кино из мрачного триллера с элементами ужасов превратилось в динамичный экшен боевик, чем-то похожий на "Терминатора", но снятый более "попсово" и запутанно.
Компьютерная графика и спецэффекты - на высоте.
К сожалению, в фильме отсутствовали некоторые кадры из трейлера.
В своём жанре кино весьма не плохое. Конечно, хотелось бы больше напряжённости. Но что есть - то есть.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
