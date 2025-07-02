Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
М3ГАН 2.0 - teaser
Киноафиша Трейлеры М3ГАН 2.0. Teaser

М3ГАН 2.0. Teaser

🧡 6
👏 5
🥺 2
🤔
🥱 4
Дата публикации: 3 февраля 2025
М3ГАН 2.0 – Спустя два года после того, как M3GAN, чудо искусственного интеллекта, вышло из-под контроля и устроило убийственную ярость, а затем было уничтожено, создательница M3GAN Джемма стала известным автором и сторонницей государственного надзора за ИИ. Тем временем племянница Джеммы Кэди, которой сейчас 14 лет, стала подростком, восставшим против чрезмерно опеки Джеммы. Без их ведома, базовая технология M3GAN была украдена и использована могущественным оборонным подрядчиком для создания оружия военного уровня, известного как Амелия, совершенный шпион-убийца. Но по мере того, как самосознание Амелии растет, она становится решительно менее заинтересованной в выполнении приказов от людей. Или в том, чтобы держать их рядом. Когда будущее человеческого существования находится на кону, Джемма понимает, что единственный выход — воскресить M3GAN и дать ей несколько улучшений, сделав ее быстрее, сильнее и смертоноснее. Когда их пути сталкиваются, оригинальная сука ИИ вот-вот встретит своего соперника.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Глеб Нечаев 2 июля 2025, 17:11
Оценка
Классный фильм, уже посмотрел
2 июля 2025, 17:11 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июля 2025, 18:06
в ответ на сообщение Глеб Нечаев от 2 июля 2025, 17:11
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
2 июля 2025, 18:06 Ответить
Анна Третьякова 11 июля 2025, 17:05
Оценка
супер👍👍👍
11 июля 2025, 17:05 Ответить
Comon 11 июля 2025, 22:27
Оценка
Для фильма про куклу-убийцу - очень даже приличный фильм, забористый такой боокбастер. Помню, что и первый фильм был такой ничего, почти что драма..
11 июля 2025, 22:27 Ответить
lifeinna89 13 июля 2025, 23:14
Вообще не понравилось. 1я часть для меня интереснее была .
13 июля 2025, 23:14 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:34
в ответ на сообщение Анна Третьякова от 11 июля 2025, 17:05
Круто! 😎
31 июля 2025, 21:34 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:34
в ответ на сообщение Comon от 11 июля 2025, 22:27
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
31 июля 2025, 21:34 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:35
в ответ на сообщение lifeinna89 от 13 июля 2025, 23:14
Жаль, что фильм не впечатлил вас :((
31 июля 2025, 21:35 Ответить
Weteran Mc 8 августа 2025, 05:20
Оценка
"М3ГАН 2.0" - голливудский научно-фантастический боевик 2025 года.

Продолжение фильма ужасов 2023 года о кукле-андроиде М3ГАН, слетевшей с катушек и превратившейся в убийцу.
По сюжету, спустя 2 года, побеждённая и уничтоженная М3ГАН, обретает новое, более прочное и совершенное тело. Она была воссоздана, чтобы противостоять АМ3ЛИИ, андроиду, созданному по военным разработкам, но решившему захватить весь мир.

Кино из мрачного триллера с элементами ужасов превратилось в динамичный экшен боевик, чем-то похожий на "Терминатора", но снятый более "попсово" и запутанно.
Компьютерная графика и спецэффекты - на высоте.
К сожалению, в фильме отсутствовали некоторые кадры из трейлера.

В своём жанре кино весьма не плохое. Конечно, хотелось бы больше напряжённости. Но что есть - то есть.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
8 августа 2025, 05:20 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:15
в ответ на сообщение Weteran Mc от 8 августа 2025, 05:20
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
31 августа 2025, 23:15 Ответить
Мария Меньшикова 2 сентября 2025, 13:40
Оценка
Фильм афигенный, обожаю эту куколку Мэган
2 сентября 2025, 13:40 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2025, 22:52
в ответ на сообщение Мария Меньшикова от 2 сентября 2025, 13:40
Рады, что фильм произвёл на вас такое впечатление!
29 сентября 2025, 22:52 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.5 М3ГАН 2.0
М3ГАН 2.0 фантастика, ужасы, 2025, США
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Простоквашино - трейлер 2 03:51
Простоквашино  трейлер 2
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - дублированный трейлер 01:33
Бэмби: Лесной кошмар  дублированный трейлер
Сентиментальная ценность - дублированный трейлер 02:13
Сентиментальная ценность  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Хищник: Планета смерти - дублированный трейлер 01:59
Хищник: Планета смерти  дублированный трейлер
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше