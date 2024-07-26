Меню
Чужой: Ромул. Trailer
Чужой: Ромул. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 июня 2024
Чужой: Ромул
– Исследуя заброшенную космическую станцию, группа космических колонизаторов сталкивается лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.
Развернуть
Nikita Stepanov
26 июля 2024, 15:57
Оценка
Жду не дождусь 👀
26 июля 2024, 15:57
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
26 июля 2024, 18:24
в ответ на сообщение
Nikita Stepanov от 26 июля 2024, 15:57
Уже скоро!
26 июля 2024, 18:24
0
0
Ответить
Анна Мироненко
3 августа 2024, 15:33
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 26 июля 2024, 18:24
😦
3 августа 2024, 15:33
0
0
Ответить
8 августа 2024, 08:31
Я очень сильно жду выход этого фильма
8 августа 2024, 08:31
0
0
Ответить
ira.bas.77
12 августа 2024, 14:10
Оценка
Когда начнётся продажа билетов?
12 августа 2024, 14:10
0
0
Ответить
Митяй Токарев
13 августа 2024, 22:34
Оценка
Даешь Тикеты?!!!
13 августа 2024, 22:34
0
0
Ответить
Ferensy
14 августа 2024, 08:40
Ну что, кто-ниб уже посмотрел? Стоит брать?
14 августа 2024, 08:40
0
0
Ответить
andykhmu
15 августа 2024, 09:27
Неразбериха какая-то. В Костроме когда этот фильм ждать: 17-го или 21-го?
15 августа 2024, 09:27
0
0
Ответить
R N
15 августа 2024, 21:37
Я уже смотрю
15 августа 2024, 21:37
1
0
Ответить
User
15 августа 2024, 22:51
Оценка
Т.к премьеру в России перенесли с 17 на 22, посмотрела в интернете
15 августа 2024, 22:51
0
0
Ответить
Сергей Александров
16 августа 2024, 09:01
Оценка
В общем фильм понравился не очень. Похожий на чужой 3.
16 августа 2024, 09:01
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
16 августа 2024, 19:13
в ответ на сообщение
Сергей Александров от 16 августа 2024, 09:01
Ждём Чужой:Рэм
16 августа 2024, 19:13
0
0
Ответить
Игорь Бессмертный
18 августа 2024, 00:21
Оценка
Ожидал большего. Так разрекламировали. Но неплохо, смотреть можно. Спойлерить не буду)
18 августа 2024, 00:21
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 августа 2024, 10:49
в ответ на сообщение
Игорь Бессмертный от 18 августа 2024, 00:21
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
18 августа 2024, 10:49
0
0
Ответить
Александр Привалов
19 августа 2024, 15:58
Надеюсь, что фильм дублировали не те актёры, что и трейлер.
19 августа 2024, 15:58
2
0
Ответить
Вячеслав Дерябин
22 августа 2024, 21:51
В Орле 24. 08.24.,буду ждать...
22 августа 2024, 21:51
0
0
Ответить
Вячеслав Дерябин
22 августа 2024, 21:51
Будем ждать... 😁
22 августа 2024, 21:51
0
0
Ответить
kokoulinaleksandr30
23 августа 2024, 07:50
Оценка
Когда будет продажа билетов если фильм назначен на 24 августа,а сегодня 23-е?
23 августа 2024, 07:50
0
0
Ответить
Сергей Рябов
24 августа 2024, 17:44
Оценка
Самый отстойный фильм за последние полгода, который я смотрел!!!!
24 августа 2024, 17:44
6
0
Ответить
Александр Евгеньевич
24 августа 2024, 23:46
Оценка
Фильм пытается сыграть на ностальгических чувствах, подмешивая некоторые сцены и мотивы из оригинальных, первых двух частей. Но ему не удалось не создать таинственность первого фильма, так и экшен-боевик "чужие". Испуг испытал только к концу фильма, восторг от этого длился всего пару минут. Каноничным фильм считать тоже не могу, поскольку физиологические процессы оригинального чудовища явно изменены в угоду сюжета. Персонажи в фильме плоские и не вызывают никакой эмоцианальной реакции, я даже их имена не запомнил. Юмор в фильме есть, но выглядит он натянутым и только в виде коротких шуток-анекдотов из уст двух персонажей. В некоторых сценах появилась динамичная музыка, которая совсем портит и без того несерьезное восприятие.
Я расстроен, посмотреть стоит только ради ностальгии по ретрофутуризму. Режиссер явно пытался скрестить первые два оригинальных фильма только для того, чтобы показать свой взгляд на картину
24 августа 2024, 23:46
0
2
Ответить
Александр Евгеньевич
24 августа 2024, 23:46
в ответ на сообщение
Александр Привалов от 19 августа 2024, 15:58
Оценка
Именно те
24 августа 2024, 23:46
1
0
Ответить
Вадим Радюк
25 августа 2024, 10:46
Оценка
Полное разочарование от просмотра фильма. Герои не вызывают сочувствия, поражают тупостью. Сам Чужой медленный и не страшный, жаль потраченных денег
25 августа 2024, 10:46
6
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 августа 2024, 18:48
в ответ на сообщение
Вадим Радюк от 25 августа 2024, 10:46
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 августа 2024, 18:48
0
0
Ответить
25 августа 2024, 19:20
Смотрел в кинотеатре , не плохо все четко .
25 августа 2024, 19:20
0
2
Ответить
xitrec1
26 августа 2024, 11:56
Оценка
минимум компьютерной графики. возвращение к истокам.
26 августа 2024, 11:56
2
1
Ответить
nurochka1989
27 августа 2024, 00:56
Когда ждать премьеру?
27 августа 2024, 00:56
0
0
Ответить
Максим Евдокимов
28 августа 2024, 17:18
Оценка
Вчера, я ходил на фильм. Чужой Ромул. Фильм полное разочарование. Моя оценка 1 звезда
28 августа 2024, 17:18
5
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 августа 2024, 18:44
в ответ на сообщение
Максим Евдокимов от 28 августа 2024, 17:18
Расскажите, что именно вам не понравилось в фильме?
28 августа 2024, 18:44
0
0
Ответить
miha-202
30 августа 2024, 06:21
Оценка
Фильм просто отличный, идеальное продолжение непосредственно чужих и прометея . Смотрел на одном дыхании. Прекрасно свграли молодые неизвестные актеры. Фильм рекомендую !
30 августа 2024, 06:21
3
3
Ответить
wildhorse88
30 августа 2024, 14:46
Оценка
Отличный фильм за последнее время! Всем фанатам Чужих точно рекомендовано к просмотру. Конечно Чужих 1- 4 не переплюнуть, но снято достойно! Браво))
30 августа 2024, 14:46
1
4
Ответить
Киноафиша.инфо
30 августа 2024, 19:18
в ответ на сообщение
wildhorse88 от 30 августа 2024, 14:46
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 августа 2024, 19:18
0
1
Ответить
gridneva2804
31 августа 2024, 17:51
Оценка
Кое-как досмотрела до середины и ушла ,что за бездарные актеры ,предсказуемый сюжет ,много болтовни и нет даже соответствующей музыки ....Последние 3 года с фильмами беда .
31 августа 2024, 17:51
5
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 августа 2024, 19:03
в ответ на сообщение
gridneva2804 от 31 августа 2024, 17:51
А вы подготовились перед просмотром? 🤔
31 августа 2024, 19:03
0
0
Ответить
Владимир Щеблыкин
1 сентября 2024, 21:02
Оценка
Ужасно. Полнейшая ахинея. Уж как сняли последнюю франшизу, тут совсем тупое... Хорошо, что не пошёл в кинотеатр.
1 сентября 2024, 21:02
2
0
Ответить
Константин Копаенко
2 сентября 2024, 01:29
Оценка
Дерьмо редкостное ! Пожалел что пошел на этот фильм . Режиссер не придумал ничего лучше как позвать детей в кино на главные роли ! Все это мы уже видели . Ни сюжета , ни интриги здесь нет , как и актерской игры ! Не рекомендую тратить свое время на этот кал !
2 сентября 2024, 01:29
2
0
Ответить
Константин Копаенко
2 сентября 2024, 01:35
в ответ на сообщение
wildhorse88 от 30 августа 2024, 14:46
Оценка
Это дерьмо редкостное , не нужно рекомендовать его людям если сами в фильмах не разбираетесь ! Это самый худший чужой за всю франшизу !!!
2 сентября 2024, 01:35
3
1
Ответить
2 сентября 2024, 17:43
Фильм норм мне очень понравился круто снят и отличное продолжение 1 части чужого буду с нетерпением ждать продолжение истории
2 сентября 2024, 17:43
0
2
Ответить
romanmelnichenko1
3 сентября 2024, 22:01
Оценка
Худший фильм. Полное \"Г\". Не тратьте время и деньги. \
Сюжет на страницу А4 написанный школьниками под косячок и теми же школьниками в главной роли. Аж из 5ти человек \"актёрский\" состав.
3 сентября 2024, 22:01
0
0
Ответить
User
4 сентября 2024, 18:18
Оценка
Отлично)))
4 сентября 2024, 18:18
0
0
Ответить
9091720
7 сентября 2024, 01:38
Оценка
Все части смотрел, сюжет просто ДНО! Нет раскрития персанажей, какие то ребята левые абсалютно далекие от мина науки - зашли куда то… увидили мостров и давай - БЕЖААТТ. \
\
Оценка 5/10 - самая неудачная часть этой серии, вслеленной - хищников!\
\
Советую тем кто особо не знает сюжета линии, и хронометраж серий, и вообще про Хищников, Чужих итп.\
\
Один раз глянут норм! Но если подождете пока выйдет где то на сайте - нечего не потеряете.)
7 сентября 2024, 01:38
0
0
Ответить
spm10
7 сентября 2024, 09:59
Оценка
Склейка из первой и четвертой части. Просто , тупо начало фильма это начало первой части трилогии, вторая часть это конец четвертой части. Единственное, что новое, так это самонаведение у автоматической винтовки. Все.
7 сентября 2024, 09:59
0
0
Ответить
ira.bas.77
7 сентября 2024, 22:22
в ответ на сообщение
Ferensy от 14 августа 2024, 08:40
Оценка
на "троечку" фильм.
7 сентября 2024, 22:22
0
0
Ответить
ira.bas.77
7 сентября 2024, 22:24
Оценка
не впечатлил. Ожидала большего(
7 сентября 2024, 22:24
0
0
Ответить
Добряк Хорошев
8 сентября 2024, 15:54
Оценка
Посмотрел сегодня фильм и вот что хотелось бы сказать всем этим критикам, что ниже писали отзывы. Вы либо совершенно не разбираетесь в кино, либо специально засрали фильм, только не понятно зачем. Я после ваших комментариев, если честно, даже передумал идти в кинотеатр, но потом все же любопытство взяло верх и я сходил таки. \
Фильм оставил самые положительные впечатления. Снят на высоте, сюжет интересный, скучать и засыпать, как на некоторых фильмах не получится. \
Очень интересный фильм, жду продолжения.\
Так что не слушайте ни кого, доверяйте лишь личному чувству. Идите и смотрите. 👍
8 сентября 2024, 15:54
3
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 сентября 2024, 19:21
в ответ на сообщение
Добряк Хорошев от 8 сентября 2024, 15:54
Вот поэтому мы всегда за то, что любой фильм лучше посмотреть самому 🙂↕️
8 сентября 2024, 19:21
1
0
Ответить
Василий Рептилойдов
9 сентября 2024, 19:28
Оценка
Фильм ориентирован чисто на любителей чужого. Если придет человек, кто не смотрел серии чужого, прометей или просто не вникал в суть фильмов, то ему будет не понятен замысел этого фильма. Этот фильм показывает некоторые завесы тайн, которые не расскрыли в предыдущих фильмах, но в целом фильм скучный. Так же в фильме стрёмная компьютерная графика и сомнительный актерский состав
9 сентября 2024, 19:28
0
0
Ответить
Максим Евдокимов
10 сентября 2024, 12:40
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 28 августа 2024, 18:44
Оценка
Персонажи, не очень постоянно тупят, глючный андроид. и Концовка мне не зашла
10 сентября 2024, 12:40
0
0
Ответить
Артем Замешаев
22 сентября 2024, 13:19
в ответ на сообщение
Добряк Хорошев от 8 сентября 2024, 15:54
Оценка
Красавчик! Спасибо за отзыв. Сегодня иду в кинотеатр...
22 сентября 2024, 13:19
0
0
Ответить
Вася Свояков
16 октября 2024, 21:02
Оценка
Классный фильм, всё что ждал, всё от фильма получил, в одном моменте даже испугался... Несомненно, в фильме есть косяки, а в каких их нет... Альварес не ошибся, когда снял фильм о подростках, ведь понять и оправдать, некоторые поступки молодых людей проще, чем идиотское и тупое поведение взрослых и учёных (Прометей и Завет). Чужие, в фильме во всей красе и огромных количествах, а те кто говорит, что чужие тупо себя вели, то посмотрите режиссёрскую версию Чужие... Там есть момент когда ксеноморфы лезут толпой на автоматических часовых, которые расстреливают их из пулемётов! Не тупо нет? Я получил удовольствие от просмотра, переживал за героев. Представил, как бы выглядел тот фильм, которого никогда не будет, про события на станции Надежда Хадли, с момента когда родители Ньют (Рибекки) принесли на станцию лицехвата, до событий фильма Чужие... В общем, Альваресу респект и уважуха!
16 октября 2024, 21:02
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 октября 2024, 11:49
в ответ на сообщение
Вася Свояков от 16 октября 2024, 21:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
18 октября 2024, 11:49
0
0
Ответить
Леха
22 октября 2024, 04:23
Оценка
Годный Чужой с тонной уважения и отсылок к первым четырем частям. Не словил их все в моменте, потому что не являюсь фанатом, нейтрален к серии. Но удовольствие получил изрядное. Шикарный ретро футуристический дизайн локаций, есть напряжённые сцены, есть страшные моменты, есть инновационные сцены. Видно, что режиссер свое дело знает крепко. Очень любопытный персонаж андроид, увлекательно наблюдать за его эволюцией. Другие персонажи, конечно, не так запоминаются, но упрекнуть их можно только в молодости. Мотивация у всех прописана и объяснена, действия в конкретных ситуациях тоже. Никакого адского тупняка как в последних частях нет здесь, выживают люди как могут при столкновении с неизвестным.
22 октября 2024, 04:23
0
0
Ответить
Андрей
1 ноября 2024, 21:46
Оценка
10 баллов из 10!
наверно, по-прежнему, один из любимых фильмов!
и честно, от очередного продолжения не было никаких ожиданий, но...
на мой взгляд, качественно по картинке, достойно по игре актёров и интересно по сюжету. пару интересных деталей из прошлого )
думаю, еще раз пересмотрю позже
1 ноября 2024, 21:46
0
1
Ответить
Артур Новоточин
3 ноября 2024, 13:09
Оценка
Очень слабый фильм, полное отсутствие оригинального сценария, все сцены взяты из предыдущих частей, ужасная актерская игра и крайне нелогичное поведение как людей так и чужих, не советую к просмотру, тем кто смотрел оригинального чужого и чужих, одно разочарование.
3 ноября 2024, 13:09
0
0
Ответить
