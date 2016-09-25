Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Великолепная семерка. Трейлер 2
Великолепная семерка. Трейлер 2
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 апреля 2016
Великолепная семерка
– Фильм расскажет о группе ковбоев, встававших на защиту угнетаемой бандитами деревни.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
дублированный трейлер
дублированный трейлер 2
трейлер 1
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оксана Константинова
25 сентября 2016, 22:44
Оценка
Отличный фильм! Давно на экране не было хорошего вестерна! Получила большое удовольствие! Рекомендую!!!
25 сентября 2016, 22:44
0
0
Ответить
um007
16 октября 2016, 21:16
Посмотрел с большим опозданием. И расстроился. Со старым фильмом даже нельзя сравнивать. Сюжет много потерял из-за того,что жертвы здесь не бедные мексиканцы, которых грабят янки-сброд всех мастей, а жители приграничного города. В героях-защитниках афроамериканец, японец,индеец... Прямо чистая американская агитка, на Нобеля за мир тянет. В прежних героях был дух тех далеких лет, яркая история у каждого., настоящие, а не голливудские, характеры. Актеры в старом фильме на голову выше. Весь ансамбль. Пересмотрел давнюю Семерку, которую растащили на цитаты, и получил прежний кайф.
16 октября 2016, 21:16
0
0
Ответить
Dax
11 марта 2017, 21:41
Оценка
Отличный фильм!
Крис Пратт шикарный актёр, иногда был похож на Клинт Иствуда.
11 марта 2017, 21:41
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
7.2
Великолепная семерка
боевик, вестерн, 2016, США
01:23
Битва моторов
тизер-трейлер
00:54
Малыш
трейлер 2
02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны
дублированный трейлер
02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы
дублированный трейлер
01:55
Человек, который смеется
основной трейлер
00:52
Смешарики. Сквозь вселенные
тизер
01:00
Ловушка для кролика
дублированный трейлер
00:59
Частная жизнь
дублированный трейлер
02:09
Ждун 2
трейлер
00:36
Запретный плод
дублированный тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Крис Пратт шикарный актёр, иногда был похож на Клинт Иствуда.
Авторизация по e-mail