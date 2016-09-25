Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Великолепная семерка - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Великолепная семерка. Трейлер 2

Великолепная семерка. Трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 апреля 2016
Великолепная семерка – Фильм расскажет о группе ковбоев, встававших на защиту угнетаемой бандитами деревни.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оксана Константинова 25 сентября 2016, 22:44
Оценка
Отличный фильм! Давно на экране не было хорошего вестерна! Получила большое удовольствие! Рекомендую!!!
25 сентября 2016, 22:44 Ответить
um007 16 октября 2016, 21:16
Посмотрел с большим опозданием. И расстроился. Со старым фильмом даже нельзя сравнивать. Сюжет много потерял из-за того,что жертвы здесь не бедные мексиканцы, которых грабят янки-сброд всех мастей, а жители приграничного города. В героях-защитниках афроамериканец, японец,индеец... Прямо чистая американская агитка, на Нобеля за мир тянет. В прежних героях был дух тех далеких лет, яркая история у каждого., настоящие, а не голливудские, характеры. Актеры в старом фильме на голову выше. Весь ансамбль. Пересмотрел давнюю Семерку, которую растащили на цитаты, и получил прежний кайф.
16 октября 2016, 21:16 Ответить
Dax 11 марта 2017, 21:41
Оценка
Отличный фильм!
Крис Пратт шикарный актёр, иногда был похож на Клинт Иствуда.
11 марта 2017, 21:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Великолепная семерка
Великолепная семерка боевик, вестерн, 2016, США
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Малыш - трейлер 2 00:54
Малыш  трейлер 2
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Человек, который смеется - основной трейлер 01:55
Человек, который смеется  основной трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше