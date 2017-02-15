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Кэрэл. Невидимая красота - трейлер
Киноафиша Трейлеры Кэрэл. Невидимая красота. Трейлер

Кэрэл. Невидимая красота. Трейлер

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Дата публикации: 15 февраля 2017
Кэрэл. Невидимая красота – Кэрэл - это имя молодой и талантливой певицы, делающей свои первые шаги на профессиональной эстрадной сцене Якутска. Айтал – простой парень, который живет и работает в деревне, где они и встречают друг друга. Казалось бы, ничто не может помешать им построить отношения: лето, молодость, романтика, общие интересы… но есть ряд проблем, которые могут им помешать. Учеба, карьера, и отец Айтала, который не хочет, чтоб его невестка работала в сфере шоу-бизнеса. Сможет ли Кэрэл справиться с трудностями, не усомнившись в своем решении, так как самая большая проблема в этой истории — это то, что ее избранник Айтал слеп на оба глаза. 
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