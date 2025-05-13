Призрак в доспехах 2. Невинность
– Близкое будущее, 2032 год. Техника достигла невиданного прогресса, люди делят мир с киборгами и роботами. Бато — детектив отдела полиции по борьбе с терроризмом. Он — живой киборг, оснащенный искусственными руками, ногами и прочими частями тела. Остался лишь его прежний мозг да память о ней, о Мотоко Кусанаги.
Вместе с напарником Тогусой Бато расследует серию убийств роботами своих владельцев, причем все роботы относятся к экспериментальной модели секс-андроидов фирмы Locus Solus. Компания предпочла бы замять дело, отозвав роботов с рынка и договорившись с родственниками погибших. Но Бато и Тогуса — не из тех, с кем можно заключить полюбовную сделку.
