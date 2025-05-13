Меню
Призрак в доспехах 2. Невинность - дублированный тизер-трейлер
Призрак в доспехах 2. Невинность. Дублированный тизер-трейлер

Призрак в доспехах 2. Невинность. Дублированный тизер-трейлер

Дата публикации: 15 апреля 2025
Призрак в доспехах 2. Невинность – Близкое будущее, 2032 год. Техника достигла невиданного прогресса, люди делят мир с киборгами и роботами. Бато — детектив отдела полиции по борьбе с терроризмом. Он — живой киборг, оснащенный искусственными руками, ногами и прочими частями тела. Остался лишь его прежний мозг да память о ней, о Мотоко Кусанаги. Вместе с напарником Тогусой Бато расследует серию убийств роботами своих владельцев, причем все роботы относятся к экспериментальной модели секс-андроидов фирмы Locus Solus. Компания предпочла бы замять дело, отозвав роботов с рынка и договорившись с родственниками погибших. Но Бато и Тогуса — не из тех, с кем можно заключить полюбовную сделку.
kaparuulu.azamat 13 мая 2025, 21:42
Оценка
Жду. Я очень впечатлен предыдущими работами Мамору Осии.
13 мая 2025, 21:42
kaparuulu.azamat 15 июня 2025, 19:45
Оценка
Здорово, что у нас показали "Призрак в доспеха: Невинность". В конце июня в России будут показывать "Акира". А у нас в стране будут сеансы?
Очень хочется посмотреть "Акиру" на большом экране!
15 июня 2025, 19:45
7.5 Призрак в доспехах 2. Невинность
Призрак в доспехах 2. Невинность анимация, триллер, аниме , 2004, Япония
