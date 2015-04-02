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Хранители - лондонская премьера фильма
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Хранители. Лондонская премьера фильма

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Дата публикации: 2 марта 2009
Хранители – Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча. Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников — отставной легион борцов с преступностью, но лишь один из них обладает подлинной силой. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героев и сулящего катастрофические последствия в будущем. Они хранят наш покой, но кто охранит нас от Хранителей?
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Красотишша! Ядреный такой, злющий фильм. Визуально волшебный. В одном месте чуть с пафосом перебрали, а так - идеально.



Режиссера зауважала. Друзья, посоветуйте, что еще стоит глянуть? (про триста полуголых мужиков кино не понравилось).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 09/04/2011 - 09:42:14




2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 28 марта 2020, 13:16
Оценка
9 баллов из 10ти!
фильм, откровенно, странный и оригинальный!
на мой взгляд, что-то в нём артхаусное, странно построенный сюжет и повествование.
пол фильма вообще ничего не понятно, кто с чем и почему, потом чуть проясняется, но наверно, надо быть фанатов ДС и знать много истории.
идёт более 3х часов, но сюжет не позволяет заскучать.
рекомендую к просмотру, хотя бы на раз!
28 марта 2020, 13:16 Ответить
Katon. exe 22 июля 2023, 06:45
Оценка
Про фильм узнала случайно и долго думала, а стоит ли его смотреть? Скажу сразу же, стоит.
Фильм прекрасен. Он преподносит свою идею, которую каждый поймëт по своему. Снят он также хорошо и есть очень много интересных моментов. Моменты экшена, можно оценивать вообще отдельно, так как они заслуживают ещё одной десятки.
Пересматривала несколько раз, и скажу, за всё это время(как минимум раз 15, где 2 из них в оригинальной американской озвучке) он мне не мог надоесть. Каждый раз замечаются новые и новые детали, которые помогаю лучше понять мир и сюжет произведения.
Если вам понравился фильм, то величайше советую к просмотру режисëрскую версию(он мало, что привнесëт, но там всё же будут интересные моменты, которые стоят того) и графический роман(название то же, прочитайте он также интересен и некоторых персонажей может раскрыть по-лучше, + дополнительные комиксы хранители.начало, там есть по некоторым персонажам)
Кхм.. Спасибо за внимание)
22 июля 2023, 06:45 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:35
в ответ на сообщение Katon. exe от 22 июля 2023, 06:45
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:35 Ответить
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