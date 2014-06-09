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Выпускной - трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Выпускной. Трейлер 1

Выпускной. Трейлер 1

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Дата публикации: 9 июня 2014
Выпускной – Ученики 11 «А» готовятся к выпускному по-разному: рэперы снимают «горячий» клип, главный дебошир ящиками скупает алкоголь, девственник предвкушает боевое крещение, а влюбленные выбирают кольца и пакуют чемоданы. «Эту ночь мы не забудем никогда!» – таков дружный настрой одноклассников. Наконец-то впереди свобода и взрослая жизнь без опеки родителей! Но у предков свои планы на будущее детей, и наготове альтернативный сценарий вечеринки. Неужели тусовка, которую народ ждал 10 лет, будет безвозвратно испорчена?! 11 «А» не сдается и решает отстаивать законное право на «секс, наркотики и рок-н-ролл». Факт: после этого выпускного ничто не будет как прежде...
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