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Война - трейлер
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Война. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2016
Война – Война ставит человека перед выбором, который на всегда стирает грань между реальностью и иллюзией. Морской пехотинец Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином возвращается домой после кампании в Ираке, которая закончилась для Америки катастрофой. Страна лежит в руинах пост-апокалипсиса. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новом мире, где господствует жестокость и право сильного. Сам того не подозревая, он огнём и мечом прокладывает себе дорогу к дому, где ему суждено понять, что всё далеко не так, как кажется.
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