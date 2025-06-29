Меню
28 лет спустя. Trailer 2
28 лет спустя. Trailer 2
1
1
🧡
1
👏
2
🥺
1
🤔
🥱
Дата публикации: 17 апреля 2025
28 лет спустя
– 28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий заражённых в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.
Ольга Гладкова
29 июня 2025, 11:21
Оценка
Редкостное ….. вно. Сценарист курил когда сочинял сюжет
29 июня 2025, 11:21
0
1
Ответить
spmarka
29 июня 2025, 19:05
Оценка
Отлично, динамично нелогично)
29 июня 2025, 19:05
0
1
Ответить
Станислав Ян
30 июня 2025, 13:46
Оценка
Однозначно что-то новое. Отличный саундтрек. Новые идеи. Ждем продолжение.
30 июня 2025, 13:46
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 17:17
в ответ на сообщение
spmarka от 29 июня 2025, 19:05
Тот случай, когда логика спит, а драйв на максимум включён 😄
30 июня 2025, 17:17
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 17:18
в ответ на сообщение
Ольга Гладкова от 29 июня 2025, 11:21
рекомендуем ознакомиться с предыдущими частями 🙌
30 июня 2025, 17:18
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 17:18
в ответ на сообщение
Станислав Ян от 30 июня 2025, 13:46
28 веков спустя 😎
30 июня 2025, 17:18
0
0
Ответить
User
1 июля 2025, 15:55
Оценка
Фильм полный провал, изгой из все серии. Начало бодрое и вселяет надежду, но то что происходит дальше, как будто индусы писали сценарий.
1 июля 2025, 15:55
1
0
Ответить
SKY
2 июля 2025, 08:34
Оценка
Очень странное кино. Так и не понял о чем оно
2 июля 2025, 08:34
1
0
Ответить
Иван Сидоров
2 июля 2025, 19:52
в ответ на сообщение
Ольга Гладкова от 29 июня 2025, 11:21
Ольга ,а что именно не понравилось ? Пока ещё не смотрел ,но планирую сходить на днях .Первые 2 части очень понравились ,считаю их одними из лучших в жанре .
2 июля 2025, 19:52
0
0
Ответить
Comon
2 июля 2025, 21:06
Оценка
Лучший фильм из этой трилогии. Крышеснос и напряжение, становится страшно как ни на каком фильме ужасов, снято очень достоверно и естественно, отличный сценарий, всё вообще на высочайшем уровне, чувствуется что опять снимал Мастер. Все актёры играют потрясно: мальчишка, великолепная Джоди Комер, добродушный Волдеморт Файнс, и другие. Сюжет повторюсь, потрясный и очень продуман, вообще не придерешься, разве что чутка переборщили с черепами. И главное - теперь ждём скорое мощнейшее продолжение!!
2 июля 2025, 21:06
1
0
Ответить
udginz
3 июля 2025, 13:03
Оценка
Провал полный, фильм непонятно о чем, скучно и нелогично. Если конечно автор хотел показать деградацию общества в изоляции, то ему это удалось конечно, а так и экшена мало, и сюжет оставляет желать лучшего, а концовка конечно, бред наркомана. Съёмка на айфон еще доставляет. Вообще мне это напомнило какую то линейную скучную компьютерную игру.
3 июля 2025, 13:03
1
0
Ответить
DINOZAVRRR :з
3 июля 2025, 21:42
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 30 июня 2025, 17:18
а как называются они?
3 июля 2025, 21:42
0
0
Ответить
User
4 июля 2025, 12:29
Оценка
Фильм полный провал,ожидал от данного фильма больше,но по итогу получил дешевый фильм про зомби,с кучным сюжетом.Зомби сделаны вроде норм а вроде и неочень.На воорой половине фильма уйти с кинотеатра не потому что страшно а потому что скучно.
4 июля 2025, 12:29
1
0
Ответить
kazak
4 июля 2025, 23:11
Оценка
Разочарование, вообще ни о чем фильм. Как раз тот случай когда жалко потраченных денег на билеты.
4 июля 2025, 23:11
2
0
Ответить
User
5 июля 2025, 15:46
Поверьте мне на слово,как человеку,который обожает фильмы про зомби,который смотрел 28 дней спустя,28 недель спустя и ждал этот фильм 28 лет и получил полное разочерование,говнище редкое…вообще что к чему. \
Далее будет спойлер:то малой с отцом идя в лес ничего сделать не может,трусится весь,то сам повел мать черти куда,тупой сюжет,вообще не связанный с другими частями,зомби родившая ребенка,они принимают робы и она их не кусает…доктор который сжигает тела собирает черепа,который усыпляя альфу,мог каждый раз его убить,но не делает этого…еще бы засунулу в кино,что норм человек трахнул девушку зомби…конченый фильм как и режиссер который курил что то и снял это говно
5 июля 2025, 15:46
2
0
Ответить
Дмитрий Риккерт
5 июля 2025, 20:12
Оценка
Не смотреть. Еще раз - не смотреть. Не тратьте время и деньги. Там нет ни нормального сюжета, ни драйва, ни... Ничего там нет. Два тупейших часа в ожидании - когда уже оно кончится? Не верите? Сходите))
5 июля 2025, 20:12
2
0
Ответить
User
6 июля 2025, 08:00
Начало было действительно неплохим, но с момента когда мальчонок пошел один, с больной мамой, хрен знает куда, начался лютый треш. Действительно столько лет ждали продолжения и получили кал, хотя первые две части были топ
6 июля 2025, 08:00
2
0
Ответить
User
8 июля 2025, 10:14
Оценка
Такого треша я еще не смотрел, изпоганили франшизу
8 июля 2025, 10:14
0
0
Ответить
User
8 июля 2025, 19:40
Оценка
Очень хороший фильм про зомби
8 июля 2025, 19:40
0
0
Ответить
User
23 июля 2025, 11:24
Оценка
Полная чушь
23 июля 2025, 11:24
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2025, 13:29
в ответ на сообщение
User от 1 июля 2025, 15:55
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
27 июля 2025, 13:29
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2025, 13:29
в ответ на сообщение
SKY от 2 июля 2025, 08:34
О зомби 😁
27 июля 2025, 13:29
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2025, 13:31
в ответ на сообщение
Comon от 2 июля 2025, 21:06
Продолжение уже на горизонте — будет жарко! 💥
27 июля 2025, 13:31
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2025, 13:32
в ответ на сообщение
User от 4 июля 2025, 12:29
Понимаем, не зацепило — бывает 💭
27 июля 2025, 13:32
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2025, 13:36
в ответ на сообщение
Дмитрий Риккерт от 5 июля 2025, 20:12
Не верим! Сходим 😁
27 июля 2025, 13:36
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 июля 2025, 13:36
в ответ на сообщение
User от 23 июля 2025, 11:24
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
27 июля 2025, 13:36
0
0
Ответить
