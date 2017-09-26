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Мой лучший друг - трейлер
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Мой лучший друг. Трейлер

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Дата публикации: 26 сентября 2017
Мой лучший друг – Лучший студент курса, талант и красавец Андрей Артамонов совершенно неожиданно проваливает защиту курсовой. В шестидесятые годы научно-технические разработки студентов часто внедрялись в производство, и идея Артамонова вполне могла бы стать прогрессивным открытием в газовой промышленности. Однако гордость и самолюбие не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает об этой работе. Но через четыре года после окончания института судьба заставит его не только вспомнить о выброшенных в мусор чертежах, но и сделать сложнейший выбор - либо блестящая карьера в Москве, либо три пожелтевших листа бумаги. 
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