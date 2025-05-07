Ограбление по-неаполитански
– После неудачного ограбления банка незадачливый грабитель и несколько заложников оказываются заперты в подземном Неаполе. Казалось бы — хуже уже не будет. Но всё меняется, когда в их импровизированное убежище с грохотом врывается Аманда — беременная, уставшая и очень рассерженная жена одного из заложников. Теперь у беглецов есть новый лидер, у полиции — новая головная боль, а у зрителей — повод смеяться, плакать и внезапно задуматься о том, кто здесь на самом деле кого спасает.
