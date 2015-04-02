Время ведьм
– XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве.Умирающий кардинал просит рыцаря Бэмена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены.
Семеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие. Скоро рыцари осознают, что их миловидная спутница, и, правда, - не человек, а само исчадие ада. Воинам предстоит жестокая битва с такими духами зла, которых они не могли себе представить даже в самых ужасных кошмарах...
У меня всегда было такое мнение:еси главную роль играет Кейдж,значит фильм уже достоин моего внимания✊
Заключённый,полицейский,лабораторная крыса,чародей или рыцарь - он всегда великолепен.
По мне так фильм уровня ниже среднего, но вполне проходной. После в целом нормального "Ученика Чародея" Кейдж сыплет штампами направо и налево и строит из себя эдакого средневекового супермена.
Сюжетец прост и примитивен, грим монахов трэшевый, в духе 300 спартанцев, режиссура очень слабая - примитивные диалоги следуют один за другим, а фильм не захватывает кроме пары нормальных моментов.
Игра Кейджа из присутствующих - самая невнятная (штампы + унылый пафос). Хорошо в целом смотрелись Перельман и девушка, игравшая ведьму.
Развязка в духе дешевого голливудского мистического триллера, состряпанного полупрофессионалом и запоздавшего лет на 20.
Мораль: смотреть особо нечего.
пс. рейтинг на РоттенТомэйтоуз = 4%✊
хотя у меня с томатами в процентах 90 случаев мнение похожее.
хотя 4% кейджу конечно жестковато))
У меня всегда было такое мнение:еси главную роль играет Кейдж,значит фильм уже достоин моего внимания
Заключённый,полицейский,лабораторная крыса,чародей или рыцарь - он всегда великолепен.✊
А, еще вопросик - почему токо врачи ходили в масках против чумы (клювы), а все остальные - привитые что ли???
В обчем, если не это, то фильм хороший, 8 из 10.
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