Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Темный мир: Равновесие - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Темный мир: Равновесие. Трейлер 2

Темный мир: Равновесие. Трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 20 сентября 2013
Темный мир: Равновесие – Скоро твой мир изменится… Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких как мы - доставлять их обратно в Темный мир. Надвигается катастрофа и человечество может оказаться во власти тьмы… И только мы можем сохранить равновесие.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Низкопробный фильм во всем-от актерской игры до спецэффектов

Спецэффекты-на уровне"Три орешка для Золушки" и "Гостья из будущего"

Актеры-✊ ,по обьявлению,что ли,набирали....

Самый волнующий момент-это,когда супергениальная дочка Геннадия Хазанова засунула себе руку по локоть в рот
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Людмила Кунце 16 апреля 2023, 12:20
Оценка
Мне фильм очень понравился! Интересная идея и реализация!
16 апреля 2023, 12:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.3 Темный мир: Равновесие
Темный мир: Равновесие фэнтези, 2013, Россия
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше