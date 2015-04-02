Темный мир: Равновесие
– Скоро твой мир изменится…
Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких как мы - доставлять их обратно в Темный мир. Надвигается катастрофа и человечество может оказаться во власти тьмы…
И только мы можем сохранить равновесие.
Спецэффекты-на уровне"Три орешка для Золушки" и "Гостья из будущего"
Актеры-✊ ,по обьявлению,что ли,набирали....
Самый волнующий момент-это,когда супергениальная дочка Геннадия Хазанова засунула себе руку по локоть в рот
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