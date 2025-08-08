Меню
Киноафиша
Трейлеры
Голый пистолет. Teaser
Голый пистолет. Teaser
Дата публикации: 7 апреля 2025
Голый пистолет
– Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир: лейтенант Фрэнк Дребин-младший.
Comon
8 августа 2025, 00:51
Оценка
Думаю единственный прикол заключается в том что Лиам Нисон удачно созвучен Лесли Нильсену. Всё остальное полный мрак, а Лесли не превзойти никогда.
8 августа 2025, 00:51
0
1
Ответить
lisi4ka20
10 августа 2025, 19:52
Оценка
Ну а какие комедии вышли за последнее время? Посоветуйте, если есть таковые.
10 августа 2025, 19:52
1
0
Ответить
Леха
10 августа 2025, 23:22
Да никаких. Комедии почти исчезли из кинопроката и переехали на стриминг.
10 августа 2025, 23:22
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:11
в ответ на сообщение
Comon от 8 августа 2025, 00:51
Несомненно, Лесли легенда, но Лиам тоже заслуживает шанс 😉
31 августа 2025, 23:11
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:12
в ответ на сообщение
lisi4ka20 от 10 августа 2025, 19:52
Можете подыскать что-то для себя в нашем разделе "Что посмотреть"🙌
31 августа 2025, 23:12
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:13
в ответ на сообщение
Леха от 10 августа 2025, 23:22
Эхо пандемии...
31 августа 2025, 23:13
0
0
Ответить
