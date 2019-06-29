Дорога перемен
– Эйприл и Фрэнк Уилер — молодая пара, живущая с двумя детьми в небольшом городке в Коннектикуте в середине 50-х годов. Под внешней самоуверенностью они скрывает чувство глубокого разочарования в своих взаимоотношениях и карьерах. Фрэнк привязан к его хорошо оплачиваемой но скучной офисной работе, а домохозяйка Эйприл все еще оплакивает ее несостоявшуюся актерскую карьеру. Полные решимости возвыситься над окружающей их серой массой соседей, Уилеры намереваются переехать во Францию, где они, свободные от потребительской Америки, смогут полностью раскрыть свой творческий потенциал. Но, по мере того, как их отношения превращаются в бесконечную череду ссор, ревности и взаимных обвинений, поездка во Францию и все связанные с ней мечты оказываются под угрозой.
Жизнь разноплановая штука и познать её очень трудно, но возможно, если захотеть. Мы можем много сделать в этой жизни, оставить яркий след, но также можем остаться серостью и оставить лишь плесень. У нас есть выбор? Выбор есть всегда! Если мы идём наперекор интуиции и подавляем свои порывы, то теряем решительность. Для тех кто страшиться будущего, самый важный вопрос — способны ли мы изменить свою суть...
Такой же вопрос задали себе Фрэнк и Эйприл Уиллеры. Они хотели изменить себя, изменить свою обыденную и серую жизнь, хотели убежать от былых невзгод в Париж. Бери от жизни всё — вот был их девиз в молодости, когда они встретились и полюбили друг друга. Под рутиной семейной жизни они похоронили свои мечты и планы, но когда обернулись было уже поздно. В фильме был момент, когда Барт Поллак — будущий босс Фрэнка говорит монолог: «В жизни у мужчины бывают не так много возможностей. Упустишь одну, и уже не заметишь, как превратился в человека второго сорта.» Фрэнк попал именно в эту ситуацию, не только он, но и Эйприл. Они делают вид будто о такой жизни и мечтали — провинциальной обыденности. У этих супругов были мечты, но они их загубили, поставили на них крест, похоронили себя заживо как только появились дети. Ведь это обман. Но убежать от этого уже нельзя. И как бы ты ненавидел ту жизнь, которой ты живёшь, не надо опускать руки, а надо идти вперёд, как только возможно. Если же ты отрёкся от всего, выход только один…
Со времён «Титаника» Джеймса Кемерона, Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо показали всему честному народу, что умеют играть в сложных социальных драмах. В «Дороге Перемен» они лишь доказывают, что это неоспоримо. И эта игра безусловно заслуживает самых престижных наград.
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