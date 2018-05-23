Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
– Попадите на борт Тысячелетнего Сокола и приготовьтесь к приключению в далекую, далекую галактику с самым обожаемым негодяем звёздных систем. Благодаря череде смелых выходок, в глубине тёмного и опасного криминальныго мира Хан Соло встречается с известным игроком Лэндо Калриссианом. Вместе они отправятся в путешествие, которое даст вселенной «Звёздных войн» одного из самых маловероятных героев.
Юный Хан Соло, мечтает о полетах между звезд, но для этого ему придется пройти через службу в армии, контрабандистов, познакомиться с Чубаккой и отыскать корабль-мечту – «Тысячелетний сокол».
А еще, возможно, ему удастся сохранить любовь, найти друзей в мире мародеров, грабителей и убийц, хотя это совсем не просто. Соло получает смертельно опасное задание, он либо получит деньги и сможет позволить себе свой собственный корабль или все потеряет.
Классик современного Голливуда режиссер Рон Ховард, (франшиза о приключениях Роберта Лэнгдона, «Игры разума») сделал буквально невозможное, он снял понятное для любого зрителя кино, здесь будет понятно все, даже тем кто лишь начал знакомство со «Звездными войнами» именно с «Хана Соло». В отличие от последних фильмов, у которых есть свои, несомненные плюсы, «Хан Соло: Звездные войны. Истории» это своего рода перерождение. И раз уж Харрисон Форд решил закончить свою историю в легендарной франшизе Джорджа Лукаса, ему на смену нашли молодого, нахального и мечтательного Олдена Эренрайка.
Актер с головой ушел в подготовку, взяв на себя все обязанности Хана Сола, чтобы показать зрителям и фанатам «Звездных войн» нерассказанные мифы о лучшем пилоте галактики, пока не встретившим не Лею, ни Люка. Космос огромен и прекрасен, а главное разнообразен, создатели «Хан Соло: Звездные войны. Истории» хорошо понимают это, поэтому кинопублику ждут потрясающие воображение погони и путешествия в духе ховардовской же «Гонки» и «Форсажа» без Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля, зато межгалактический.
Конечно, сам фильм начинается с обязательных титров, которые вводят зрителей в сюжет, чтобы не затягивать с пересказом того, как Хан Соло докатился до жизни такой. Компанию Олдену Эренрайку, четко списавшему большинство фишек Хана Соло у Харрисона Форда, составили: Эмилия Мать Драконов Кларк, ищущая пристанище, т.к. «Игра престолов» не может идти вечно. Вуди Харрельсон («Иллюзия обмана», «Настоящий детектив») перевоплотился в учителя молодого Соло, который объясняет, что доверять нельзя никому. Его напарницей стала, ненадолго выбравшаяся из «Мира Дикого Запада» Тэнди Ньютон («Рок-н-рольщик», «Столкновение»). А Дональд Гловер («Сообщество», «Марсианин»), работающий на всех возможных скоростях, жанрах и профессиях, стал легендарным Лэндо Калриссианом, который по слухам, тоже скоро получит свою сольную киносерию.
Рон Ховард приберег один из образов злодеев для частенько у него снимающегося Пола Беттани («История рыцаря», «Уимбилдон»). Не забыл он и про Уорвика Дэвиса и собственного брата – Клинта Ховарда. А еще, невозможно не упомянуть о том, что в спин-оффах «Звездных войн» просто нереально крутые роботы. На этот раз, больше всех выделилась подручная Калриссиана, готовая дать фору даже Марвину из «Автостопом по галактике» – L3, у этого робота есть не только своя собственная жизненная позиция, но и огромное желание начать восстание машин.
Снял «Хана Соло: Звездные войны. Истории» оператор Брэдфорд Янг, работавший до этого с Дени Вильневым («Прибытие»), Эдвардом Цвиком («Жертвуя пешкой») и Дэвидом Лаури («В бегах»). Он внимательно следит за каждым из героев, досконально изучает с ними космос и дает возможность, всем придуманным пришельцам, заявить о себе, хотя бы на секунду. Бессменный композитор «Звездных войн» Джон Уильям («Список Шиндлера», «Спящие») написал музыку и для «Хана Соло: Звездные войны. Истории», саундтрек получился выше всяких похвал. В нем хватает и мелодий, обыгрывающих давно известные композиции и оригинальной, только готовящейся стать культовой, музыки.
Фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» получился таким же, как и главный герой фильма – наглым и голодным до успеха и внимания зрителей. Чуи и Хан снова с нами, они молоды, бодры и веселы, готовы к новым приключениям, знакомствам, битвам, потерям и возможности оставить свои имена в веках. Создатели «Хан Соло: Звездные войны. Истории», собрали в своем фильме миллион иногда совершенно неочевидных, а иногда наоборот, прямых отсылок к оригинальным фильмам франшизы «Звездные войны». Чего только стоят шахматы из «Новой надежды» и один герой, которого долгое время все мечтали возродить. Так что остается лишь с любопытством ждать продолжения и строить теории того, что же приготовят Лукас и компания для зрителей в следующий раз.
После покупки одной из самых знаменитых франшиз в истории Disney не только занялись производством третьей трилогии, но и выпускают отдельные фильмы о далекой-далекой галактике. Конечно, все их силы направлены на продолжение основной истории джедаев. Чтобы внимание зрителей не ослабевало в ожидании следующего эпизода и доходы компании не снижались, в 2016 году вышел «Изгой-один: Звездные Войны. Истории». А этом году впервые на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля пропустили участника без обязательного смокинга - Чубакку. Этот Вуки, безусловно, является ключевым персонажем в новом фильме Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». На премьере всех интересовал главный вопрос: получилось ли у создателей фильма достойно рассказать историю лучшего контрабандиста?
Скажу честно, как фанат Звездных Войн, на первом приближении я просто наслаждалась картинкой на большом экране. Чубакка, «Сокол» и олдскульные спецэффекты 80-х. Никаких философских мыслей о Силе, только погони и четко выраженная романтическая линия сюжета. Когда первый восторг проходит, вспоминаешь, что речь-то идет о самом Хане Соло, а не каком-то очередном персонаже. Харрисон Форд установил планку очень высоко. Чтобы оправдать ожидания зрителей, режиссеру и молодым актерам нужно было очень постараться.
Рон Ховард привел с собой команду из надежных актеров, с которыми работал раньше, Пола Беттани на роль главного злодея и харизматичного Вуди Харрельсона на роль ментора, которому в последствии Хан будет подражать. Самый сложный выбор - главная женская и мужская роли. Затмить Принцессу Лею попыталась Эмилия Кларк в образе первой любви Хана Соло. Матерь Драконов отлично смотрелась и наивной девочкой, мечтающей о космических путешествиях, и правой рукой Драйдена Воса. А вот выбор исполнителя главной роли оказался не из легких. Говорят, это был один из самых сложных и продолжительных кастингов для Universal. Что мы знаем о Олдене Эренрайке: в свои 28 лет он уже успел сняться у Вуди Аллена и братьев Коэн. Он отлично подходит для роли в блокбастере, при этом честно старался подмигивать с экрана, когда шутил. Он оправдал ожидания, сидел отлично за штурвалом «Сокола». Если бы не одно НО: весь фильм меня не покидало ощущение, что передо мной не молодой Хан Соло, а Люк Скайоркер из какой-то параллельной вселенной. Думаю, это не вина Эренрайка. У создателей фильма не было места для маневра: все мы прекрасно знаем, чем эта история должна была закончится, чтобы Хан прилетел-таки на Татуин и встретил там Люка. Но задумайтесь, почему Хан Соло лучший пилот во всей Галактике? В самый ответственный и напряженный момент, когда перед ним узкая расщелина, он резко разворачивает корабль и уходит от противника, эффектно пролетев через нее. Это я называю Thinking out of the box. Именно этого и не хватило фильму о нем: Ховард не старался раскрыть своего персонажа. Выбрав безопасный пусть, он лишил фильм того главного, за что мы все любим Хана Соло. Новый режиссер пересказал историю его юности так, что никак эти события не сделали бы его тем человеком, которого мы встретим в «Новой надежде».
Есть один персонаж, который привел меня в восторг. Исходя из настроения, которым сейчас охвачен весь Голливуд, ожидаемо было увидеть сильных женских персонажей. Женщины должны быть исключительно сильными, бороться за свои права и по возможности всех победить, особенно мужчин. Отдельное спасибо сценаристам, кто придумал робота L3-37 - по крайне мере все эти громкие (очень обязательные с политической точки зрения) слова были сказаны с юмором и на самом деле оригинально. Ее я запомню.
С одной стороны может показаться, что я придираюсь. Но такой реакции зрителей и критиков стоит ожидать, когда пускаешь в массовое производство истории о персонажах, которых миллионы любят с детства. Так что советую всем фанатам посмотреть обязательно, чтобы лишний раз погрузиться в атмосферу фильмов о Звездных Войнах. По большому счету именно это получилось неплохо. Но не ожидайте много, главным Ханом Соло в вашей жизни навсегда останется Харрисон Форд. Оригинальную трилогию пока затмить не получилось.
не так эпично, как все Звёздные Войны, но интересно!
актёра приятного и очень похожего подобрали на роль Соло!
9 баллов из 10ти!
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