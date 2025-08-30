Меню
Vad’d’a. Мытарства - трейлер
Киноафиша Трейлеры Vad’d’a. Мытарства. Трейлер

Vad’d’a. Мытарства. Трейлер

Дата публикации: 30 августа 2025
Vad’d’a. Мытарства – Фильм снят в 2021 году в окрестностях деревни Лужицы на западе Ленинградской области, недалеко от Эстонии. 500-летняя деревня - одно из немногих мест компактного проживания финно-угорского народа водь (вожане), его культурный центр. Народ стремительно исчезает – в России осталось всего 60 человек. Вожане помнят о пережитых народом войнах, революциях и репрессиях, а теперь само место их обитания исчезает под натиском грандиозной, безжалостной и бездумной «газовой» стройки по соседству в Усть-Луге. Под угрозой единственная улица, погост и святое дерево. Огромные грузовики и экскаваторы буквально наезжают на землю и воду вожан… "Вот так взять и вычеркнуть древнейший этнос - это подло" - Марина Ильина, вожанка.
0.0 Vad’d’a. Мытарства
Vad’d’a. Мытарства документальный, 2023, Россия Билеты
