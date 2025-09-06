Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Vad’d’a. Мытарства
1 постер Билеты от 660 ₽
Киноафиша Фильмы Vad’d’a. Мытарства

Vad’d’a. Мытарства

18+
Билеты от 660 ₽

О фильме

Фильм снят в 2021 году в окрестностях деревни Лужицы на западе Ленинградской области, недалеко от Эстонии. 500-летняя деревня - одно из немногих мест компактного проживания финно-угорского народа водь (вожане), его культурный центр. Народ стремительно исчезает – в России осталось всего 60 человек. Вожане помнят о пережитых народом войнах, революциях и репрессиях, а теперь само место их обитания исчезает под натиском грандиозной, безжалостной и бездумной «газовой» стройки по соседству в Усть-Луге. Под угрозой единственная улица, погост и святое дерево. Огромные грузовики и экскаваторы буквально наезжают на землю и воду вожан… "Вот так взять и вычеркнуть древнейший этнос - это подло" - Марина Ильина, вожанка.

Vad’d’a. Мытарства - трейлер
Vad’d’a. Мытарства  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2023
Режиссер
Никита Добрынин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:00 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Vad’d’a. Мытарства - трейлер
Vad’d’a. Мытарства Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Vad’d’a. Мытарства» в кинотеатрах

сб 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Vad’d’a. Мытарства»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
18:00 от 660 ₽
Полное расписание и билеты
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
«Увидела и схватилась за голову»: «реальная» Мария Швецова была против, чтобы в «Тайнах следствия» играла Ковальчук
Почему Волька из «Старика Хоттабыча» получил именно это имя: по факту ведь прототип был Всеволодом
Встречайте осень без сна: 5 новых турецких сериалов 2025 года, которые покорят Netflix и Disney
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше