Фильм снят в 2021 году в окрестностях деревни Лужицы на западе Ленинградской области, недалеко от Эстонии. 500-летняя деревня - одно из немногих мест компактного проживания финно-угорского народа водь (вожане), его культурный центр. Народ стремительно исчезает – в России осталось всего 60 человек. Вожане помнят о пережитых народом войнах, революциях и репрессиях, а теперь само место их обитания исчезает под натиском грандиозной, безжалостной и бездумной «газовой» стройки по соседству в Усть-Луге. Под угрозой единственная улица, погост и святое дерево. Огромные грузовики и экскаваторы буквально наезжают на землю и воду вожан… "Вот так взять и вычеркнуть древнейший этнос - это подло" - Марина Ильина, вожанка.