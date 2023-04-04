Айта
– Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?
Фильм мрачный, морально тяжёлый, но очень интересный - смотрелся на одном дыхании. Несмотря на неизвестных актеров, не очень качественную съёмку и не законченный финал (ведь так и не рассказали о причине суицида школьницы), кино меня зацепило.
Только я так и не понял, почему этот фильм лишили прокатного удостоверения. Где в нем нашли розжиг национализма?
Я готов драме "Айта" смело поставить высокую оценку: 8 из 10. 👍
