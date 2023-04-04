Меню
Айта - трейлер
Айта. Трейлер

Айта. Трейлер

Дата публикации: 9 февраля 2023
Айта – Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?
aleksiasemenova001 4 апреля 2023, 17:13
Оценка
Ынырык астык киинэ🤩🤩🤩 всем советую👍🏻
4 апреля 2023, 17:13
Weteran Mc 25 июня 2024, 00:58
Оценка
Якутский криминальный триллер "Айта" повествует о полицейском Афоне, которого подозревают в доведении до самоубийства местной школьницы. Вооруженные жители требуют расправы и готовы устроить самосуд. Но в финале, когда уже напряжение на пределе, появляется новая информация и ситуация кардинально меняется.
Фильм мрачный, морально тяжёлый, но очень интересный - смотрелся на одном дыхании. Несмотря на неизвестных актеров, не очень качественную съёмку и не законченный финал (ведь так и не рассказали о причине суицида школьницы), кино меня зацепило.
Только я так и не понял, почему этот фильм лишили прокатного удостоверения. Где в нем нашли розжиг национализма?
Я готов драме "Айта" смело поставить высокую оценку: 8 из 10. 👍
25 июня 2024, 00:58
6.9 Айта
Айта драма, 2022, Россия
